Экс-полицейский потребовал возобновить дело Голунова

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Арестованный экс-полицейский намерен просить возобновить дело Голунова 

RT на русском 47 минут назад
Бывший начальник УВД по ЗАО Москвы Игорь Ляховец, который проходит по делу о подброшенных наркотиках Ивану Голунову, намерен просить Генпрокуратуру возобновить расследование в отношении журналиста.
«Мне кажется, дело уголовное незаконно прекращено, мои заявления там теряются, я буду писать в Генпрокуратуру», — приводит его слова в суде РИА Новости.
В среду, 22 июля, Мосгорсуд отменил постановление о продлении ареста четырём экс-полицейским и отправил ходатайство следствия на повторное рассмотрение в Басманный суд.
Голунов был задержан 6 июня 2019 года в центре Москвы, у него в рюкзаке нашли пакет с наркотическими веществами, которые, как он заявил, ему подбросили. Впоследствии с него сняли все обвинения.
В январе суд арестовал Игоря Ляховца, Дениса Коновалова, Романа Феофанова, Акбара Сергалиева и Максима Уметбаева, принимавших участие в задержании. Они обвиняются в превышении должностных полномочий, фальсификации доказательств и незаконном обороте наркотиков.
Позднее Коновалов дал признательные показания и был переведён под домашний арест, остальным фигурантам продлили срок содержания под стражей до осени.
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Происшествия , Видео , Иван Голунов , Денис Коновалов , Генпрокуратура РФ , Мосгорсуд , МВД , РИА Новости , Москва
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