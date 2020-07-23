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На Украине арестовали участника убийства Захарченко 

Вести Подмосковья и ещё 26 21 минуту назад
На Украине арестовали участника убийства Захарченко
Фото: РИА Новости
Службой безопасности Украины задержан ее бывший сотрудник Андрей Байдала, которого в Донецкой народной республике называют причастным к убийству бывшего главы республики Александра Захарченко. Об этом сообщает РИА Новости.
Байдала подозревается в совершении преступления по уголовной статье «Незаконное обращение с оружием и боеприпасами, совершенное группой лиц». Еще в июне прошлого года МВД ДНР заявило, что агент пятого департамента контрразведки СБУ причастен к покушению на главу республики Александра Захарченко и его гибели.
Захарченко в возрасте 42 лет был убит во время взрыва в кафе «Сепар» в центре Донецка 31 августа 2018 года. Также погиб его телохранитель, были ранены еще 11 человек. Правоохранительным органам удалось задержать причастного к содеянному сотрудника СБУ, который дал признательные показания и указал на киевский след преступления.
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Происшествия , Конфликты , Криминал , Украина , Безопасность , Убийство , Александр Захарченко , СБУ , МВД
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