На Украине арестовали участника убийства Захарченко 

Службой безопасности Украины задержан ее бывший сотрудник Андрей Байдала, которого в Донецкой народной республике называют причастным к убийству бывшего главы республики Александра Захарченко . Об этом сообщает РИА Новости.

Байдала подозревается в совершении преступления по уголовной статье «Незаконное обращение с оружием и боеприпасами, совершенное группой лиц». Еще в июне прошлого года МВД ДНР заявило, что агент пятого департамента контрразведки СБУ причастен к покушению на главу республики Александра Захарченко и его гибели.

Захарченко в возрасте 42 лет был убит во время взрыва в кафе «Сепар» в центре Донецка 31 августа 2018 года. Также погиб его телохранитель, были ранены еще 11 человек. Правоохранительным органам удалось задержать причастного к содеянному сотрудника СБУ, который дал признательные показания и указал на киевский след преступления.