Семья убитого врага Кадырова взяла вину на себя 

Рамзаном Кадыровым. Родные чеченского политического эмигранта, блогера Анзора (Мамихана) Умарова признались, что ответственны за его гибель. Они записали видео на чеченском языке, в котором рассказали о случившемся и извинились перед главой Чечни

«Из нашего рода собака, которая жила в Европе, Мамихан Умаров. Пока с ним не разобрались, у нас не было возможности показать себя… Мы остановили его, поскольку должны были это сделать», — приводит заявление родственников Умарова «Кавказ. Реалии».

Вечером 4 июля в пригороде Вены неизвестные застрелили выходца из Чечни Анзора Умарова. На следующий день полиция сообщила, что поймала двух подозреваемых в его убийстве. Умаров был блогером и критиковал Кадырова.