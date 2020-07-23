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Семья убитого врага Кадырова взяла вину на себя 

Ura.Ru и ещё 7 29 минут назад
Родные чеченского политического эмигранта, блогера Анзора (Мамихана) Умарова признались, что ответственны за его гибель. Они записали видео на чеченском языке, в котором рассказали о случившемся и извинились перед главой Чечни Рамзаном Кадыровым.
«Из нашего рода собака, которая жила в Европе, Мамихан Умаров. Пока с ним не разобрались, у нас не было возможности показать себя… Мы остановили его, поскольку должны были это сделать», — приводит заявление родственников Умарова «Кавказ. Реалии».
Мужчины на видео уточнили, что именно они виноваты в смерти Умарова. Людей, которых полиция арестовала за убийство в Вене, нужно отпустить подчеркнули родные блогера. «Все, что он говорил оскорбительного [о Кадырове], сказано против нас», — заключили они.
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Анзор из Вены — чеченский оппозиционер Мамихан Умаров. Жил в Европе, там же был убит и на днях похоронен. Занимался оскорблением Кадырова и его приближенных, называя это критикой. Убийцу блогера ещё не нашли. Сообщается, что подозреваются в преступлении украинские спецслужбы... #АнзорИзВены #МамиханУмаров #ЧеченскиеБеженцы #ЧеченскийОппозиционер #Оппозиционер #КритикКадырова #Кадыров

Публикация от  Кавказ 🔸Россия 🔸Мир (@moe_mnenie_ru)

Вечером 4 июля в пригороде Вены неизвестные застрелили выходца из Чечни Анзора Умарова. На следующий день полиция сообщила, что поймала двух подозреваемых в его убийстве. Умаров был блогером и критиковал Кадырова.
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Комментарии 23
Происшествия , Видео , В мире , Политика , Рамзан Кадыров
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