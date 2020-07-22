Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В США работника кофейни Starbucks арестовали за плевки в кофе полицейским 

РИА Новости и ещё 4 1 час назад
Бариста Starbucks плевал в кофе полицейским
Фото: Reuters
Бариста кофейни Starbucks в американском штате Нью-Джерси был арестован за то, что плевал в напитки, которые заказывали полицейские, сообщает местный новостной портал Northjersey.com со ссылкой на полицию.
Сообщается, что 21-летний Кевин Трехо был арестован полицией после того, как в результате расследования было обнаружено, что он плевал в напитки, которые заказывали полицейские.
"В свете нынешней угрозы COVID-19 крайне тревожно думать, что кто-то будет намеренно плевать в твой напиток", — заявил Джозеф Рамполла, капитан полиции района Парк Ридж в округе Берген.
Он добавил, что департамент полиции работает над тем, чтобы сотрудники, которым Трехо мог плюнуть в напиток, были проверены на наличие COVID-19.
Представитель Starbucks назвал действия Трехо "предосудительными" и заявил, что он был уволен из компании.
"Мы продолжим оказывать поддержку полиции Парк Ридж в их расследовании и глубоко уважаем полицейский департамент Парк Ридж и сотрудников, которые помогают обеспечивать безопасность наших партнеров и сообществ", — заявил представитель Starbucks в интервью изданию.
Трехо были предъявлены обвинения в том, что он вынудил сотрудника правоохранительных органов контактировать с жидкостью организма, преднамеренно изменил содержимое напитка сотрудника правоохранительных органов, а также обвинение в "создании опасной среды".
Видео дня. Шокирующие подробности самого громкого развод года
Последние новости
Дегтярев ответил на призывы уйти с поста врио главы Хабаровского края Дегтярев ответил на призывы уйти с поста врио главы Хабаровского края Пушков резко ответил на требование США прекратить разработки ракет Пушков резко ответил на требование США прекратить разработки ракет В Кремле прокомментировали фото Кадырова с оружием В Кремле прокомментировали фото Кадырова с оружием
Комментарии 11
Происшествия , Starbucks , МВД , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сирия захватила американский «Черный шершень»
Сирия захватила американский «Черный шершень»
Умер Раф Краснодарский
Умер Раф Краснодарский
Акулы разорвали дельфина на части на глазах отдыхающих
Акулы разорвали дельфина на части на глазах отдыхающих
Стало известно о «перевороте» Хабенского в МХТ
Стало известно о «перевороте» Хабенского в МХТ
Видео
Появилось видео взрыва подозрительного предмета на Ильинке
00:51
Появилось видео взрыва подозрительного предмета на Ильинке
Происшествия Новости Москвы
Работа саперов с подозрительным предметом в Москве попала на видео
01:05
Работа саперов с подозрительным предметом в Москве попала на видео
Происшествия Новости Москвы
Опубликовано видео с места стрельбы по похоронной процессии в Чикаго
00:24
Опубликовано видео с места стрельбы по похоронной процессии в Чикаго
Документы-фальшивки: как нотариусы крадут деньги россиян
01:32
Документы-фальшивки: как нотариусы крадут деньги россиян
Криминал Происшествия
Опубликовано видео последствий наводнения в Свердловской области
01:36
Опубликовано видео последствий наводнения в Свердловской области
Разрушительные последствия урагана в Сочи попали на видео
00:34
Разрушительные последствия урагана в Сочи попали на видео
Котенок дважды украл деньги из пивной и попал на видео
00:22
Котенок дважды украл деньги из пивной и попал на видео
В Москве автомобиль после ДТП влетел в пешеходов и попал на видео
00:09
В Москве автомобиль после ДТП влетел в пешеходов и попал на видео
Михаил Дегтярев обратился к хабаровчанам
00:16
Михаил Дегтярев обратился к хабаровчанам
Политика
Ссора жениха и невесты перед ее убийством попала на видео
00:28
Ссора жениха и невесты перед ее убийством попала на видео
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение