ФСБ предотвратила теракт в Нальчике 

"Федеральной службой безопасности совместно с МВД России пресечен на этапе подготовки террористический акт в отношении сотрудников правоохранительных структур на территории Кабардино-Балкарской Республики, планировавшийся членами ячейки запрещенной на территории России международной террористической организации "Исламское государство", — подчеркнули в ЦОС.

Четверо боевиков были настигнуты в горно-лесистой местности Чегемского района. Террористы оказали вооруженное сопротивление и были ликвидированы. "По месту их конспиративного проживания в Нальчике найдено готовое к применению самодельное взрывное устройство, компоненты для изготовления взрывчатых веществ, а также средства связи, содержащие переписку с боевиками МТО с обсуждением планируемого теракта", — сообщили в ФСБ.

На месте боестолкновения обнаружены автомат, карабин, два пистолета и боеприпасы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 205 ("Террористический акт") и ст. 223 ("Незаконное изготовление оружия") УК РФ. "Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются", — отметили в ФСБ.