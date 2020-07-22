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ФСБ предотвратила теракт в Нальчике 

ТАСС и ещё 11 41 минуту назад
ФСБ предотвратила теракт в Нальчике
Фото: РИА Новости
ФСБ России предотвратила теракт в Кабардино-Балкарии, который готовили сторонники запрещенной в России террористической организации "Исламское государство" (ИГ) , четверо боевиков уничтожены. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
"Федеральной службой безопасности совместно с МВД России пресечен на этапе подготовки террористический акт в отношении сотрудников правоохранительных структур на территории Кабардино-Балкарской Республики, планировавшийся членами ячейки запрещенной на территории России международной террористической организации "Исламское государство", — подчеркнули в ЦОС.
Четверо боевиков были настигнуты в горно-лесистой местности Чегемского района. Террористы оказали вооруженное сопротивление и были ликвидированы. "По месту их конспиративного проживания в Нальчике найдено готовое к применению самодельное взрывное устройство, компоненты для изготовления взрывчатых веществ, а также средства связи, содержащие переписку с боевиками МТО с обсуждением планируемого теракта", — сообщили в ФСБ.
На месте боестолкновения обнаружены автомат, карабин, два пистолета и боеприпасы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 205 ("Террористический акт") и ст. 223 ("Незаконное изготовление оружия") УК РФ. "Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются", — отметили в ФСБ.
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Происшествия , Ближний Восток , Криминал , Пожары , ФСБ , Исламское государство , МВД , Кабардино-Балкарская Республика , Нальчик
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