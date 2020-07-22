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Скипский отреагировал на обвинения в домогательствах к школьнице 

Алиса Селезнёва 7 минут назад
Известный игрок клуба «Что? Где? Когда?» Михаил Скипский отреагировал на обвинения в сексуальных домогательствах к несовершеннолетней. Об этом пишет «Газета.ру».
Как сообщал «Рамблер», Скипский оказался в центре сексуального скандала после того, как журналистка Екатерина Аренина рассказала в соцсетях, что он приставал к ней, пытался поцеловать и звал к себе домой. При этом на тот момент Арениной было всего 15 лет и Скипский преподавал у нее географию.
Сам Скипский отреагировал на просьбу корреспондента «Газеты.Ru» прокомментировать эти обвинения.
«Пожалуйста, через телекомпанию «Игра», — заявил он.
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Происшествия , Видео , Общество , Михаил Скипский , Газета.Ru
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