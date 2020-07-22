Известный игрок клуба «Что? Где? Когда?» Михаил Скипский отреагировал на обвинения в сексуальных домогательствах к несовершеннолетней. Об этом пишет «Газета.ру».

Как сообщал «Рамблер», Скипский оказался в центре сексуального скандала после того, как журналистка Екатерина Аренина рассказала в соцсетях, что он приставал к ней, пытался поцеловать и звал к себе домой. При этом на тот момент Арениной было всего 15 лет и Скипский преподавал у нее географию.

Сам Скипский отреагировал на просьбу корреспондента «Газеты.Ru» прокомментировать эти обвинения.