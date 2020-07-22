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Главе карельского «Мемориала» дали 3,5 года колонии по делу о педофилии 

РИА Новости 27 минут назад
Историка Дмитриева приговорили к 3,5 годам колонии
Фото: CC BY-SA 4.0 / Mediafond /
Петрозаводский городской суд в среду приговорил к 3,5 годам колонии главу карельского отделения правозащитного центра "Мемориал" Юрия Дмитриева по делу об изготовлении детского порно и сексуальном насилии над приемной дочерью, сообщил журналистам адвокат Дмитриева Виктор Ануфриев.
"Предварительно, срок наказания определен — 3 года 6 месяцев… Если это так, где-то 12 сентября Юрий Алексеевич выйдет на свободу", — сказал Ануфриев, не поясняя детали.
Обвинение запрашивало для Дмитриева 15 лет лишения свободы. Защита настаивала на оправдательном приговоре, не отрицая хранения части оружия у подзащитного — эта статья тоже есть в обвинении, помимо статей о педофилии.
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Происшествия , Юрий Дмитриев , Мемориал
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