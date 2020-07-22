Историка Дмитриева приговорили к 3,5 годам колонии

Петрозаводский городской суд в среду приговорил к 3,5 годам колонии главу карельского отделения правозащитного центра "Мемориал" Юрия Дмитриева по делу об изготовлении детского порно и сексуальном насилии над приемной дочерью, сообщил журналистам адвокат Дмитриева Виктор Ануфриев.

"Предварительно, срок наказания определен — 3 года 6 месяцев… Если это так, где-то 12 сентября Юрий Алексеевич выйдет на свободу", — сказал Ануфриев, не поясняя детали.

Обвинение запрашивало для Дмитриева 15 лет лишения свободы. Защита настаивала на оправдательном приговоре, не отрицая хранения части оружия у подзащитного — эта статья тоже есть в обвинении, помимо статей о педофилии.