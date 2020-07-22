давно хотела и не решалась рассказать эту историю, но события прошлых недель меня убедили, что делать это нестремно и нужно. когда мне было 15 лет ко мне приставал, пытался поцеловать, трогал, звал к себе домой мой тогда учитель географии и до сих пор звезда ЧГК Миша Скипский— katyaarenina (@bicyclesfora) July 22, 2020 Журналистка издания The Bell Екатерина Аренина заявила в своем Twitter, что в пятнадцатилетнем возрасте подверглась домогательствам со стороны игрока клуба «Что? Где? Когда?» Михаила Скипского

По словам Арениной, Скипский был ее учителем по географии, тренировал команду по «Что? Где? Когда?» и приглашал ее в кафе после уроков пить кофе. Она отметила, что была уверена, что они дружат, пока в марте 2010 года Скипский не попытался ее поцеловать. Помимо этого, во время летних каникул он трогал ее за ягодицы в баре и звал к себе домой.

«Я точно знаю, что я не единственная несовершеннолетняя, с кем у Скипского было что-то подобное и заходило куда дальше. Часть из этих людей — мои знакомые, но если они захотят, они сами расскажут свои истории», — заявила она.

При этом журналистка подчеркнула, что у нее «нет цели как-то страшно наказать» своего бывшего учителя.

«Просто мне кажется, что этого человека нельзя пускать к детям», — отметила Екатерина Аренина.

В комментариях к записи Арениной пользователи соцсети поделились своими историями, связанными с одним из самых успешных игроков «Что? Где? Когда?» и двукратным обладателем «Хрустальной совы» Михаилом Скипским.