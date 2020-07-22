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Звезду «Что? Где? Когда?» обвинили в домогательствах к школьницам 

Алиса Селезнёва и ещё 9 18 минут назад
Журналистка издания The Bell Екатерина Аренина заявила в своем Twitter, что в пятнадцатилетнем возрасте подверглась домогательствам со стороны игрока клуба «Что? Где? Когда?» Михаила Скипского.
По словам Арениной, Скипский был ее учителем по географии, тренировал команду по «Что? Где? Когда?» и приглашал ее в кафе после уроков пить кофе. Она отметила, что была уверена, что они дружат, пока в марте 2010 года Скипский не попытался ее поцеловать. Помимо этого, во время летних каникул он трогал ее за ягодицы в баре и звал к себе домой.
«Я точно знаю, что я не единственная несовершеннолетняя, с кем у Скипского было что-то подобное и заходило куда дальше. Часть из этих людей — мои знакомые, но если они захотят, они сами расскажут свои истории», — заявила она.
При этом журналистка подчеркнула, что у нее «нет цели как-то страшно наказать» своего бывшего учителя.
«Просто мне кажется, что этого человека нельзя пускать к детям», — отметила Екатерина Аренина.
В комментариях к записи Арениной пользователи соцсети поделились своими историями, связанными с одним из самых успешных игроков «Что? Где? Когда?» и двукратным обладателем «Хрустальной совы» Михаилом Скипским.
«Рамблер» писал, что сегодня стало известно о задержании чемпиона России по бодибилдингу 2016 года, призера Европы, тренера Александра Крупнова по подозрению в растлении несовершеннолетней.
Комментарии 54
Происшествия , Видео , Другое , Общество , Михаил Скипский , Александр Крупнов
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