Продюсер российского издания Sputnik Николь Руссел была ранена во время съемки разгона акции протеста у Белого дома в Вашингтоне, сообщает РИА Новости. В ногу женщины попала резиновая пуля.

Руссел подчеркнула, что полицейские стреляли в нее намеренно, поскольку она несколько раз предупредила, что является журналистом. В ответ она услышала окрик «Назад!», следом, по ее словам, полетели светошумовые гранаты, началась стрельба и распыление слезоточивого газа.

«В меня выстрелили чем-то, что, как я подозреваю, было резиновой пулей. Синяк от раны на лодыжке был лиловым и кровоточил», — пояснила журналистка.

Она подчеркнула, что в следующее мгновение на нее набросился полицейский и повалил ее на землю. Помощь ей оказал один из протестующих. Руссел добавила, что американские правоохранители подобным образом отнеслись ко всем присутствующим журналистам, не выделяя их среди протестующих.

Ранее, как сообщал «Рамблер», в Миннеаполисе полицейские забрызгали слезоточивым газом корреспондента РИА Новости Михаила Тургиева. Инцидент случился уже после разгона акции протеста. В результате губернатор штата принес извинения представителям СМИ за действия правоохранителей.