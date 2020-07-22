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Ветеран «Альфы»: Зеленский поступил экстравагантно, но правильно 

Деловая газета «Взгляд» 11 минут назад
Ветеран «Альфы» оценил действия Зеленского в Луцке
Фото: globallookpress.com
«Главное мерило любой операции — это результат. Поэтому в данной ситуации президент Украины поступил правильно», — сказал газете ВЗГЛЯД ветеран спецподразделения «Альфа» Алексей Филатов, оценивая решение Владимира Зеленского выполнить одно из требований террориста, захватившего в Луцке автобус с заложниками.
«Лидер Украины Владимир Зеленский поступил экставагантно. Он пошел на встречу террористу, при этом вовсе не потерял репутацию. Не вижу крамолы или имиджевых потерь в том, что он призвал подписчиков посмотреть фильм «Земляне». Наоборот, это знак, что ради других людей президент готов делать вещи, которые не совсем хочет», — считает вице-президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Алексей Филатов.
В среду президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что разговаривал с мужчиной, захватившим заложников в автобусе в Луцке, около десяти минут, и рассказал, почему от штурма было решено отказаться. По словам Зеленского, в течение девяти часов с захватившим заложников разговаривали все, от психологов до переговорщиков, но он хотел только выполнения своих требований.
Зеленский по требованию террориста записал видеообращение, в котором призвал посмотреть американский документальный фильм о проблеме жестокого обращения человека с животными «Земляне». В итоге переговоров террорист сдался, заложники не пострадали. Позднее видеообращение Зеленского было удалено.
«Главное мерило любой операции — это результат. А результат очень хороший. Все заложники целы, невредимы, никому даже не потребовалась медицинская помощь», — отметил Филатов.
По его словам, все, кто считают, что нельзя идти на переговоры с террористом и выполнять его требования, это скорее диванные эксперты, лишь теоретически представляющие особенности проведении операции по освобождению заложников, когда люди находятся под прицелом пистолетов или угрозой погибнуть от взрывных устройств.
«В данной ситуации президент Украины поступил правильно. Видимо, штаб, руководивший ситуацией, понимал, что надо расслабить этого преступника, чтобы все обошлось без крови и жертв. Так все и получилось», — заключил Филатов.
Решение Зеленского выполнить требование террориста получило разные оценки. «Теперь каждый негодяй поймет, что может взять заложников и требовать от властей Украины, включая президента, все, что ему взбредет в голову», — заявил в интервью газете ВЗГЛЯД президент Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров.
Телеведущий и журналист Владимир Соловьев заявил, что Зеленский совершил грубейшую ошибку и «открыл врата ада».
Ведущий программы «60 минут» на канале «Россия 1» Евгений Попов, напротив, считает, что президент Украины «принял необычное, смелое решение и спас людей».
В целом, мировая практика борьбы с терроризмом предполагает ведение переговоров (в частности, для отвлечения внимания преступников), и даже частичное выполнение требований тех, кто удерживает заложников.
Российский закон «О противодействии терроризму» допускает, что специально уполномоченные лица могут вести переговоры с террористами в целях сохранения жизни и здоровья людей. Но при этом, не должны рассматриваться политические требования, которые могут выдвигать террористы.
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Комментарии
Происшествия , В мире , Алексей Филатов , Владимир Зеленский , Сергей Гончаров , Владимир Соловьев , Евгений Попов , Деловая газета "Взгляд" , Луцк
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