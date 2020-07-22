Экс-заключенные изнасиловали настройщика аппаратуры

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Двое мужчин подозреваются в том, что в городе Оха вызвали к себе настройщика аппаратуры, а когда он зашел в квартиру, изнасиловали. Об этом говорится в сообщении на сайте СК России по региону.

По данным ведомства, подозреваемые были в состоянии алкогольного опьянения и удерживали 32-летнего местного жителя.

«С угрозой применения насилия к молодому человеку совершили в отношении него иные действия сексуального характера», — говорится в сообщении.

При этом в следкоме отметили, что один из подозреваемых вышел на свободу 11 июля 2020 года. Возбуждено уголовное дело.

«Рамблер» писал, что ранее водитель такси из Омска изнасиловал и ограбил пассажирку.