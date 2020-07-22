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Бывшие зэки изнасиловали настройщика аппаратуры 

Алиса Селезнёва 24 минуты назад
Экс-заключенные изнасиловали настройщика аппаратуры
Фото: Apral.ru
Двое мужчин подозреваются в том, что в городе Оха вызвали к себе настройщика аппаратуры, а когда он зашел в квартиру, изнасиловали. Об этом говорится в сообщении на сайте СК России по региону.
По данным ведомства, подозреваемые были в состоянии алкогольного опьянения и удерживали 32-летнего местного жителя.
«С угрозой применения насилия к молодому человеку совершили в отношении него иные действия сексуального характера», — говорится в сообщении.
При этом в следкоме отметили, что один из подозреваемых вышел на свободу 11 июля 2020 года. Возбуждено уголовное дело.
«Рамблер» писал, что ранее водитель такси из Омска изнасиловал и ограбил пассажирку.
Происшествия , Оха
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