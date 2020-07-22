В Волгограде оперативники провели спецоперацию по задержанию четверых преступников, которые выдавали себя за полицейских. Все задержанные являются безработными жителями Волгограда. Год назад эти четверо ограбили своего соседа по гаражам. Они ворвались к мужчине и представились сотрудниками полиции, избили его и угрожали завести уголовное дело за хранение запрещенных наркотических веществ. Сразу же на месте они предложили ему откупиться за 300 тысяч рублей. Таких денег у соседа не оказалось, тогда злоумышленники предложили ему оформить договор на передачу им своего автомобиля и мотоцикла. Сосед согласился. Спустя только год лже-полицейских нашли и задержали.
Опубликовано видео захвата лже-полицейских
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