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Опубликовано видео захвата лже-полицейских 

Вадим Дроздов 15 минут назад
В Волгограде оперативники провели спецоперацию по задержанию четверых преступников, которые выдавали себя за полицейских. Все задержанные являются безработными жителями Волгограда. Год назад эти четверо ограбили своего соседа по гаражам. Они ворвались к мужчине и представились сотрудниками полиции, избили его и угрожали завести уголовное дело за хранение запрещенных наркотических веществ. Сразу же на месте они предложили ему откупиться за 300 тысяч рублей. Таких денег у соседа не оказалось, тогда злоумышленники предложили ему оформить договор на передачу им своего автомобиля и мотоцикла. Сосед согласился. Спустя только год лже-полицейских нашли и задержали.
Происшествия , Видео , Волгоград
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