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Задержание террориста в Луцке попало на видео 

Вадим Дроздов 43 минуты назад
В сети появилось видео, на котором луцкий террорист Максим Кривош, несколько часов державший заложников в салоне автобуса, выходит на переговоры с сотрудниками полиции. Несколькими минутами позже силовики провели спецоперацию с использованием спецсредств по задержанию Кривоша.
Максим Кривош удерживал заложников и обещал устроить взрывы, если не будут выполнены его условия. Первое условие заключалось в том, чтобы руководство Украины выложило ролики, в которых признало бы себя террористами в законе. Вторым условием было обращение президента Украины Владимира Зеленского к народу с призывом смотреть фильм "Земляне" 2005-го года выпуска.
Происшествия , Видео , Владимир Зеленский , Луцк
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