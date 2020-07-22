Задержание террориста в Луцке попало на видео 

В сети появилось видео, на котором луцкий террорист Максим Кривош, несколько часов державший заложников в салоне автобуса, выходит на переговоры с сотрудниками полиции. Несколькими минутами позже силовики провели спецоперацию с использованием спецсредств по задержанию Кривоша.

Максим Кривош удерживал заложников и обещал устроить взрывы, если не будут выполнены его условия. Первое условие заключалось в том, чтобы руководство Украины выложило ролики, в которых признало бы себя террористами в законе. Вторым условием было обращение президента Украины Владимира Зеленского к народу с призывом смотреть фильм "Земляне" 2005-го года выпуска.