В украинском городе Луцк террорист по имени Максим Кривош захватил автобус с десятью заложниками. Он удерживал людей в салоне, угрожая им автоматом. Кривош обещал устроить взрывы в случае, если высшее руководство Украины не выложит на Youtube ролики, в которых признает себя террористами в законе. Второе требование Кривоша выглядело весьма странно — он хотел, чтобы Владимир Зеленский посоветовал всем украинцам смотреть фильм "Земляне". Зеленский выполнил условие террориста и выложил видеоролик, в котором призвал всех смотреть документальную картину Шона Монсона. После задержания Кривоша Зеленский удалил ролик со своей страницы.
Зеленский вдохновил террористов и попал на видео
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