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Оглашен приговор историку Дмитриеву 

Артём Кульша и ещё 25 6 минут назад
Историк Юрий Дмитриев был признан судом виновным в совершении развратных и насильственных действий сексуального характера в отношении своей дочери. Об этом, как сообщает ТАСС, рассказал его адвокат Виктор Ануфриев.
Несколько лет назад, как сообщал «Рамблер», Дмитриев был обвинен в том, что фотографировал несовершеннолетнюю приемную дочь обнаженной для изготовления порнографических материалов, совершал в ее отношении развратные и насильственные действия сексуального характера и незаконно хранил дома основную часть охотничьего ружья.
В 2018 году Петрозаводский городской суд оправдал его по статьям о развратных действиях и изготовлении порнографии, признав виновным в незаконном хранении основных частей оружия. Верховный суд Карелии направил дело на пересмотр.
Сегодня Петрозаводский городской суд огласил приговор историку в закрытом для журналистов режиме. Он был признан виновным в совершении развратных и насильственных действий сексуального характера в отношении дочери и оправдан по статьям об изготовлении порнографии и хранении оружия.
«Срок наказания определен предварительно — три года шесть месяцев. Если это так, то где-то 12 сентября Юрий Алексеевич выйдет на свободу», — рассказал адвокат Дмитриева.
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Происшествия , Видео , Общество , Юрий Дмитриев
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