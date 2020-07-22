Историк Юрий Дмитриев был признан судом виновным в совершении развратных и насильственных действий сексуального характера в отношении своей дочери. Об этом, как сообщает ТАСС, рассказал его адвокат Виктор Ануфриев.

Несколько лет назад, как сообщал «Рамблер», Дмитриев был обвинен в том, что фотографировал несовершеннолетнюю приемную дочь обнаженной для изготовления порнографических материалов, совершал в ее отношении развратные и насильственные действия сексуального характера и незаконно хранил дома основную часть охотничьего ружья.

В 2018 году Петрозаводский городской суд оправдал его по статьям о развратных действиях и изготовлении порнографии, признав виновным в незаконном хранении основных частей оружия. Верховный суд Карелии направил дело на пересмотр.

Сегодня Петрозаводский городской суд огласил приговор историку в закрытом для журналистов режиме. Он был признан виновным в совершении развратных и насильственных действий сексуального характера в отношении дочери и оправдан по статьям об изготовлении порнографии и хранении оружия.