Решена судьба террориста из Луцка 

Антон Геращенко. Террорист из Луцка Максим Кривош будет направлен на психиатрическую экспертизу. Об этом рассказал журналистам замглавы украинского МВД

«Всегда в таких случаях проводится психиатрическая экспертиза, и она будет проведена», — цитирует Геращенко РИА «Новости».

В ближайшее время задержанному террористу изберут меру пресечения. По словам Геращенко, скорее всего Кривош будет находиться под стражей.

«Ему вменяется террористический акт, захват заложников. Но из-за того, что никто не погиб, возможно, он получит не пожизненный срок, а длительный срок заключения», — отметил заместитель главы МВД.

Как сообщал «Рамблер», утром 21 июля в украинском городе Луцк уроженец Оренбургской области РФ Максим Кривош (Плохой) взял в заложники 20 пассажиров автобуса «Берестечко — Красиловка». При себе преступник имел оружие и взрывчатку. Спустя 12 часов, после переговоров с украинским президентом Владимиром Зеленским, Кривош отпустил заложников и сдался спецслужбам.