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Решена судьба террориста из Луцка 

Вероника Полынина 39 минут назад
Решена судьба террориста из Луцка
Фото: РИА Новости
Террорист из Луцка Максим Кривош будет направлен на психиатрическую экспертизу. Об этом рассказал журналистам замглавы украинского МВД Антон Геращенко.
«Всегда в таких случаях проводится психиатрическая экспертиза, и она будет проведена», — цитирует Геращенко РИА «Новости».
В ближайшее время задержанному террористу изберут меру пресечения. По словам Геращенко, скорее всего Кривош будет находиться под стражей.
«Ему вменяется террористический акт, захват заложников. Но из-за того, что никто не погиб, возможно, он получит не пожизненный срок, а длительный срок заключения», — отметил заместитель главы МВД.
Теракт в Луцке: Зеленский выполнил требование террориста
Как сообщал «Рамблер», утром 21 июля в украинском городе Луцк уроженец Оренбургской области РФ Максим Кривош (Плохой) взял в заложники 20 пассажиров автобуса «Берестечко — Красиловка». При себе преступник имел оружие и взрывчатку. Спустя 12 часов, после переговоров с украинским президентом Владимиром Зеленским, Кривош отпустил заложников и сдался спецслужбам.
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Происшествия , Антон Геращенко , Владимир Зеленский , МВД , РИА Новости , Луцк
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