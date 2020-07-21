У террориста из Луцка был сообщник 

Он также заявил, что взрывного устройства с дистанционным управлением, которым угрожал Кривош и из-за которого в городе полностью отключили радиосвязь, не было.

Аваков также отметил, что террорист сдался сам — вышел из автобуса и лег на землю.

Ранее, как сообщал «Рамблер», Максим Кривош отпустил всех заложников, которых он удерживал около 12 часов. По разным данным, из автобуса отпущены от 13 до 20 человек. Никто из них не пострадал.