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У террориста из Луцка был сообщник 

Вероника Полынина 52 минуты назад
У террориста из Луцка был сообщник
Фото: РИА Новости
Глава МВД Украины Арсен Аваков сообщил о задержании в Харькове сообщника террориста из Луцка Максима Кривоша, передает «Подъем».
Он также заявил, что взрывного устройства с дистанционным управлением, которым угрожал Кривош и из-за которого в городе полностью отключили радиосвязь, не было.
Аваков также отметил, что террорист сдался сам — вышел из автобуса и лег на землю.
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Ранее, как сообщал «Рамблер», Максим Кривош отпустил всех заложников, которых он удерживал около 12 часов. По разным данным, из автобуса отпущены от 13 до 20 человек. Никто из них не пострадал.
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Происшествия , Арсен Аваков , МВД , Луцк , Харьков
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