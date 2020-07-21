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Луцкого террориста задержали во время штурма

Деловая газета "Взгляд"
44 минуты назад
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Террориста, который захватил заложников в Луцке, задержали украинские спецназовцы после штурма. Во время операции у автобуса произошел взрыв.
Луцкого террориста задержали во время штурма
Фото: Facebook/АваковFacebook/Аваков
Мужчина отпустил заложников, после чего начался штурм. К автобусу подъехал бронеавтомобиль, возле которого произошел взрыв. Позже спецназовцы положили на землю мужчину, захватившего заложников, и заломали ему руки, передает РИА «Новости».
В Сети опубликовано видео штурма.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский поговорил по телефону с луцким террористом, после чего тот отпустил троих заложников. Вслед за этим украинский лидер выполнил его требование, записав видеообращение.
Луцкий террорист удерживал заложников более 10 часов. Была раскрыта личность луцкого террориста – им оказался ранее судимый Максим Кривош.
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Происшествия,В мире,Владимир Зеленский,РИА Новости,Луцк
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