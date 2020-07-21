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Знакомый луцкого террориста: «Убивать не станет, Макс хочет, чтобы его убили» 

Украина.ру 25 минут назад
«Убивать не станет, Макс хочет, чтобы его убили»
Фото: РИА Новости
Украинское издание «Факты» пообщалось с знакомым захватившего заложников Луцке мужчины Виталием Лозовским, который раскрыл особенности характера Максима Кривоша.
«Думаю, что он не станет убивать мирных граждан. Он и раньше, насколько мне известно, никого не убивал. Сидел в основном за грабежи… Думаю, что сейчас его цель — чтобы его убили, и он стал иконой, мучеником, который пострадал во имя свободы» — рассказал Лозовский.
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По его словам, Кривош — «идейный, он действительно верит во все то, что говорит: в то, что государство отняло у людей свободу и т. д».
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Происшествия , Луцк
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