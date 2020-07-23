9 июля, как сообщал «Рамблер», Фургал был задержан по подозрению в организации убийств и покушений на убийство и заключен под стражу. 20 июля президент России Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении его полномочий.

«У нас (СК. — Прим. ред.) нет сомнений относительно причастности Фургала к этим преступлениям», — заявил сегодня Бастрыкин.

Он рассказал, что следствие собрало весомые доказательства причастности экс-губернатора к вменяемым преступлениям перед принятием процессуальных решений, понимая степень спроса общества к своей работе по этому делу.

По словам главы СК, следствию очевидно, что решения о совершении убийств и покушений на убийство, в причастности к организации которых подозревается Фургал, принимались на фоне продвижения им и его соучастниками своих коммерческих интересов.