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Бастрыкин уверен в вине Фургала 

Артём Кульша и ещё 18 11 минут назад
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал несомненно причастен к вменяемым ему преступлениям. Об этом председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин заявил «Российской газете».
9 июля, как сообщал «Рамблер», Фургал был задержан по подозрению в организации убийств и покушений на убийство и заключен под стражу. 20 июля президент России Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении его полномочий.
«У нас (СК. — Прим. ред.) нет сомнений относительно причастности Фургала к этим преступлениям», — заявил сегодня Бастрыкин.
Он рассказал, что следствие собрало весомые доказательства причастности экс-губернатора к вменяемым преступлениям перед принятием процессуальных решений, понимая степень спроса общества к своей работе по этому делу.
По словам главы СК, следствию очевидно, что решения о совершении убийств и покушений на убийство, в причастности к организации которых подозревается Фургал, принимались на фоне продвижения им и его соучастниками своих коммерческих интересов.
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Происшествия , Видео , Политика , Убийство , Александр Бастрыкин , Сергей Фургал , Владимир Путин , СКР , "Российская газета" , Хабаровский Край
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