На месте захвата автобуса с заложниками прогремели взрывы

На месте захвата заложников в украинском Луцке
прогремели несколько взрывов.
По данным местных СМИ, террорист выбросил взрывное устройство из автобуса. Очевидцы сообщают минимум о трех взрывах. Информации о пострадавших не поступало.
«Минут 20 назад прозвучали взрыв и два других подозрительных хлопка. Военные, когда были рядом со мной, сказали, что это звук якобы от гранаты. Было видно дымовое облако», - сообщил корреспондент украинского «24 Канала».
Жители близлежащих домов эвакуированы.
Как сообщал «Рамблер», утром 21 июля в украинском городе Луцк уроженец Оренбургской области РФ Максим Кривош (Плохой) взял в заложники пассажиров автобуса «Берестечко – Красиловка».
По данным полиции, террорист хорошо вооружен. Он также утверждает, что заминировал автобус и разместил еще одно взрывное устройство в людном месте города. Перед захватом заложников Кривош разместил манифест в соцсетях, в котором призвал власть признать себя «террористом в законе».