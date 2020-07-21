На месте захвата автобуса с заложниками прогремели взрывы

По данным местных СМИ, террорист выбросил взрывное устройство из автобуса. Очевидцы сообщают минимум о трех взрывах. Информации о пострадавших не поступало.

По данным полиции, террорист хорошо вооружен. Он также утверждает, что заминировал автобус и разместил еще одно взрывное устройство в людном месте города. Перед захватом заложников Кривош разместил манифест в соцсетях, в котором призвал власть признать себя «террористом в законе».