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Террорист из Луцка оказался уроженцем России 

News.ru 41 минуту назад
Появились новые подробности о личности захватившего автобус с заложниками в украинском Луцке. По предварительным данным, злоумышленник является уроженцем Оренбургской области. Об этом сообщил замглавы МВД Украины Антон Геращенко.
Подозреваемым в захвате заложников является гражданин Украины, Кривош Максим Степанович, 06.11.1975 (года рождения — ред.). Уроженец посёлка Гай, Оренбургской области Российской Федерации, — сообщил Геращенко на своей странице в Facebook.
По его словам, ранее Максим Кривош был дважды судим и отбывал наказание в виде лишения свободы в исправительных учреждениях. В общей сложности, за решёткой он провёл 10 лет. В частности, в 1994 году Луцкий городской суд Волынской области осудил Кривоша по статьям «разбой», «мошенничество», «вымогательство» и «незаконное ношение, хранение и сбыт огнестрельного или холодного оружия, боевых припасов и взрывчатых веществ». Чуть позднее в 22005 году Кривоша признали виновным по статьям «мошенничество с финансовыми ресурсами», «бандитизм» и «вымогательство».
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Происшествия , Видео , Луцк , Оренбургская Область
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