Появились новые подробности о личности захватившего автобус с заложниками в украинском Луцке . По предварительным данным, злоумышленник является уроженцем Оренбургской области . Об этом сообщил замглавы МВД Украины Антон Геращенко.

Подозреваемым в захвате заложников является гражданин Украины, Кривош Максим Степанович, 06.11.1975 (года рождения — ред.). Уроженец посёлка Гай, Оренбургской области Российской Федерации, — сообщил Геращенко на своей странице в Facebook.

По его словам, ранее Максим Кривош был дважды судим и отбывал наказание в виде лишения свободы в исправительных учреждениях. В общей сложности, за решёткой он провёл 10 лет. В частности, в 1994 году Луцкий городской суд Волынской области осудил Кривоша по статьям «разбой», «мошенничество», «вымогательство» и «незаконное ношение, хранение и сбыт огнестрельного или холодного оружия, боевых припасов и взрывчатых веществ». Чуть позднее в 22005 году Кривоша признали виновным по статьям «мошенничество с финансовыми ресурсами», «бандитизм» и «вымогательство».