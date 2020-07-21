Солиста «Пошлой Молли» обвинили в домогательствах к 17-летней 

Жительница Украины обвинила лидера рок-группы «Пошлая Молли» Кирилла Бледного (Тимошенко) в домогательствах. Девушка на своей странице в Instagram заявила, что певец настойчиво приставал к ней на свидании, когда ей было 17 лет.
Свое признание девушка назвала «правдой о кумире нескольких миллионов человек». Она подчеркнула, что молчала о произошедшем три года и решилась на откровение после того, как ей написала еще одна потерпевшая от рук Кирилла Тимошенко.
Девушка заявила, что договорилась о встрече с артистом после концерта. По ее словам, он сам «написал и позвал гулять».
«Ничего не предвещало беды», — написала девушка (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены — прим. ред.).
На свидании, по ее словам, Тимошенко вел себя как главный герой романа Самюэля Ричардсона «Памела», дворянин, который пытался соблазнить 15-летнюю гувернантку. При этом девушка подчеркнула, что певец действовал предельно настойчиво и намекнула, что в результате он дал ей пощечину.
«Через некоторое время приехало такси, и как ни в чем не бывало, он поцеловал меня в лоб и отправил домой», — написала предполагаемая жертва харассмента.
Журналисты Lenta.ru сообщают, что в доказательство своих слов девушка в социальной сети TikTok выложила совместные фотографии с Тимошенко и переписку с ним, где молодые люди договариваются о встрече.