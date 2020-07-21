Солиста «Пошлой Молли» обвинили в домогательствах к 17-летней 

Свое признание девушка назвала «правдой о кумире нескольких миллионов человек». Она подчеркнула, что молчала о произошедшем три года и решилась на откровение после того, как ей написала еще одна потерпевшая от рук Кирилла Тимошенко.

Девушка заявила, что договорилась о встрече с артистом после концерта. По ее словам, он сам «написал и позвал гулять».

«Ничего не предвещало беды», — написала девушка (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены — прим. ред.).

На свидании, по ее словам, Тимошенко вел себя как главный герой романа Самюэля Ричардсона «Памела», дворянин, который пытался соблазнить 15-летнюю гувернантку. При этом девушка подчеркнула, что певец действовал предельно настойчиво и намекнула, что в результате он дал ей пощечину.

«Через некоторое время приехало такси, и как ни в чем не бывало, он поцеловал меня в лоб и отправил домой», — написала предполагаемая жертва харассмента.