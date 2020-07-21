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Захвативший автобус с заложниками украинец открыл стрельбу и бросил гранату 

Lenta.ru 46 минут назад
Захвативший заложников украинец открыл стрельбу
Фото: Суспiльне Волинь
Мужчина, захвативший в заложники пассажирский автобус в украинском Луцке, открыл стрельбу и бросил гранату. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на департамент уголовного розыска Национальной полиции Украины.
Террорист совершил два выстрела в сторону силовиков и выбросил из автобуса гранату, которая не сдетонировала.
На месте работают все подразделения МВД. Служба безопасности Украины ввела план «Бумеранг».
О преступнике известно, что он называет себя Максимом Плохим и был судим, о чем написал в своей книге. Он требует, чтобы власти Украины признались на камеру, что они «террористы в законе».
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Происшествия , В мире , СБУ , МВД , Луцк
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