Захвативший заложников украинец открыл стрельбу

Мужчина, захвативший в заложники пассажирский автобус в украинском Луцке , открыл стрельбу и бросил гранату. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на департамент уголовного розыска Национальной полиции Украины.

Террорист совершил два выстрела в сторону силовиков и выбросил из автобуса гранату, которая не сдетонировала.

О преступнике известно, что он называет себя Максимом Плохим и был судим, о чем написал в своей книге. Он требует, чтобы власти Украины признались на камеру, что они «террористы в законе».