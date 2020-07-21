Фургал рассказал о пребывании в СИЗО 

Фургал напомнил журналистке анекдот о гостинице, расположенной на поляне на свежем воздухе, на двери которой красовалась надпись: «Если вы не выспитесь здесь, то вас мучает совесть». Экс-губернатор подчеркнул, что он в тюремной камере спит хорошо.

«Совесть меня не мучит. Мучит только чужое предательство», — отметил Фургал.

Бывший глава региона подчеркнул, что непривередлив, может «спать на земле» и есть, «что дадут». Он отметил, что получил четыре посылки, от родственников, в которых были сахар, конфеты, кофе и бесполезные вещи, типа губки для мытья посуды. Еще одна посылка пришла от неизвестного ему жителя Москвы: он прислал колбасу, сыр, яблоки и бананы. При этом Фургал пожаловался на отсутствие расчески и кипятильника.