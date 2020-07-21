Фургал рассказал о пребывании в СИЗО 

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, который в настоящее время находится в следственном изоляторе «Лефортово» в качестве подозреваемого по делу об убийствах предпринимателей, рассказал корреспондентке «Московского комсомольца» анекдот. Так экс-чиновник отреагировал на вопрос о том, как он чувствует себя взаперти.
Фургал напомнил журналистке анекдот о гостинице, расположенной на поляне на свежем воздухе, на двери которой красовалась надпись: «Если вы не выспитесь здесь, то вас мучает совесть». Экс-губернатор подчеркнул, что он в тюремной камере спит хорошо.
«Совесть меня не мучит. Мучит только чужое предательство», — отметил Фургал.
Бывший глава региона подчеркнул, что непривередлив, может «спать на земле» и есть, «что дадут». Он отметил, что получил четыре посылки, от родственников, в которых были сахар, конфеты, кофе и бесполезные вещи, типа губки для мытья посуды. Еще одна посылка пришла от неизвестного ему жителя Москвы: он прислал колбасу, сыр, яблоки и бананы. При этом Фургал пожаловался на отсутствие расчески и кипятильника.
Как сообщал «Рамблер», Сергей Фургал был задержан 9 июля по подозрению в причастности к убийствам предпринимателей, совершенных в начале 2000-х годов. Показания на экс-губернатора дал находящийся в СИЗО бывший депутат Хабаровской краевой думы Николай Мистрюков.