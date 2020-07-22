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Украинского террориста выгнали из неонацистского батальона за извращения 

Lenta.ru и ещё 94 23 минуты назад
«Выгнали с позором»: подробности о луцком террористе
Фото: страница Антона Геращенко на Facebook
Максима Кривоша, захватившего заложников в украинском Луцке, ранее выгнали из неонацистского добровольческого батальона «Азов». Об этом газете «Коммерсант» рассказал бывший сослуживец преступника Феофан Добролюбов.
«Мы вначале вместе состояли в батальоне, и Максима оттуда в 2016 году с позором выгнали за извращения», — сказал он, пояснив, что речь якобы идет о гомосексуальных наклонностях Кривоша. Также Добролюбов отметил, что тот «давно угрожал что-то такое выкинуть».
Дважды судимый Максим Кривош захватил автобус 21 июля. Он потребовал, чтобы президент Украины Владимир Зеленский выложил в сеть заявление с текстом: «Фильм "Земляне" 2005 года — смотреть всем». Глава государства подчинился и записал соответствующее видео. После этого захватчик отпустил заложников и сдался.
Полк (ранее батальон) «Азов» является добровольческим подразделением в составе Национальной гвардии Украины. Он известен своей неонацистской и языческой идеологией, а также участием в вооруженном конфликте в Донбассе. Следственный комитет России ведет против бойцов организации ряд уголовных дел.
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Комментарии 8
Происшествия , Владимир Зеленский , СКР , Газета "Коммерсантъ" , Луцк
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