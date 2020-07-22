Вчера, как сообщал «Рамблер», Кривош, вооруженный автоматом, пистолетом и гранатой, взял 13 пассажиров автобуса в заложники, пригрозил взорвать мины в автобусе и людном месте Луцка, стрелял в сторону сотрудников правоохранительных органов , кидал взрывпакеты и гранату.

Он потребовал, чтобы Зеленский записал и опубликовал видеообращение с призывом смотреть американский документальный фильм «Земляне», посвященный теме эксплуатации животных. Тот выполнил требование. Вскоре после этого преступник был задержан. В результате террористического акта никто не был ранен.