Российский журналист Юрий Дудь мог подсказать луцкому террористу Максиму «Плохому» Кривошу идею требования к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом сообщает «Украина.ру».
Вчера, как сообщал «Рамблер», Кривош, вооруженный автоматом, пистолетом и гранатой, взял 13 пассажиров автобуса в заложники, пригрозил взорвать мины в автобусе и людном месте Луцка, стрелял в сторону сотрудников правоохранительных органов, кидал взрывпакеты и гранату.
Он потребовал, чтобы Зеленский записал и опубликовал видеообращение с призывом смотреть американский документальный фильм «Земляне», посвященный теме эксплуатации животных. Тот выполнил требование. Вскоре после этого преступник был задержан. В результате террористического акта никто не был ранен.
Тем временем пользователи социальных сетей высказали мнение, что Дудь мог подсказать Кривошу идею требования к Зеленскому — в 2019 году вокалист музыкальной группы «Порнофильмы» Владимир Котляров в ходе интервью Дудю назвал «Землян» главным фильмом для него.