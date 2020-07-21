В Луцке неизвестный захватил автобус с заложниками

В центре Луцка (Волынская область Украины ) на Театральной площади произошел захват автобуса с пассажирами, сообщает телеканал "Перший" со ссылкой на собственные источники.

Фото: РИА Новости Крым РИА Новости Крым

По данным журналистов, в автобусе находится неизвестный, который удерживает заложников, заявляя, что у него в руках взрывчатка. Шторы автобуса закрыты.

Территория Театральной площади окружена бойцами спецназа. По непроверенной информации, мужчина заявляет, что в Луцке есть еще один автобус с заложниками.

Информацию о захвате автобуса с заложниками подтвердил начальник главного управления Нацполиции Волынской области Юрий Крошко.

По его словам, мужчина угрожает взорвать автобус с людьми. Крошко отметил, что таким образом захватчик "протестует против системы". Свои требования он якобы опубликовал в Twitter, сейчас полицейские мониторят его страницу и пытаются выйти с ним на связь.