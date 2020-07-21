Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Игры
Еще

В Луцке неизвестный захватил автобус с заложниками

РИА Новости Крым
55 минут назад
Комментарии
В центре Луцка (Волынская область Украины) на Театральной площади произошел захват автобуса с пассажирами, сообщает телеканал "Перший" со ссылкой на собственные источники.
В Луцке неизвестный захватил автобус с заложниками
Фото: РИА Новости КрымРИА Новости Крым
По данным журналистов, в автобусе находится неизвестный, который удерживает заложников, заявляя, что у него в руках взрывчатка. Шторы автобуса закрыты.
Территория Театральной площади окружена бойцами спецназа. По непроверенной информации, мужчина заявляет, что в Луцке есть еще один автобус с заложниками.
Информацию о захвате автобуса с заложниками подтвердил начальник главного управления Нацполиции Волынской области Юрий Крошко.
По его словам, мужчина угрожает взорвать автобус с людьми. Крошко отметил, что таким образом захватчик "протестует против системы". Свои требования он якобы опубликовал в Twitter, сейчас полицейские мониторят его страницу и пытаются выйти с ним на связь.
"Ситуация под контролем. Центр города перекрыт, стараемся не допустить туда гражданских лиц, чтобы никто не пострадал. Жителей и гостей Луцка просят отнестись с пониманием, не подходить близко, поскольку был слышен звук, похожий на выстрел", – цитирует начальника управления информагентство "Конкурент".
Комментарии
Происшествия,Луцк,Украина
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиВидеоФото
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьи
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖ
Игры
Новости
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители
Гороскопы
Гороскопы
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress