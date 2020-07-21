Крымчанин и его пасынок 6 лет насиловали падчерицу

Житель Советского района Крыма и его 15-летний пасынок обвиняются в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера в отношении 10-летней родственницы. Об этом сообщила пресс-служба главного следственного управления СК РФ по Республике Крым и Севастополю.

"Установлено, что отчим и старший брат с 2014 по май 2020 года совершали в отношении девочки преступления сексуального характера, держа ее в страхе. Сам ребенок признался, что пытался рассказать матери о насилии, однако женщина в настоящее время этот факт категорически отрицает. Преступление было выявлено при содействии уполномоченного по правам ребенка в городе Севастополе", — говорится в сообщении.

По ходатайству следствия судом отчим и старший брат заключены под стражу. В настоящее время пострадавшая девочка находится у родственников, еще двое детей — мальчики 12 и 8 лет — изъяты из семьи и помещены в реабилитационный центр.

Кроме того, возбуждено уголовное дело против должностных лиц социальной службы. Их подозревают в халатности, повлекшей совершение половых преступлений в отношении ребенка.

Следствие установило, что ранее семья состояла на учете в Советском районном центре социальных служб для семьи, детей и молодежи, но в феврале 2019 года была досрочно снята с социального паторнажа.

Однако, согласно данным на июль текущего года, семья находилась в социально-опасном положении: дети проживали в условиях антисанитарии, мать и отчим трудоустроены не были, периодически употребляли спиртные напитки.

Несмотря на это работники социального центра не проводили должные профилактические мероприятия с семьей, что способствовало совершению на протяжении длительного времени особо тяжких преступлений в отношении ребенка. Расследование уголовного дела продолжается.