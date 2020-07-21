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Стало известно имя захватчика автобуса в Луцке 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 63 45 минут назад
Захватчик автобуса в Луцке назвал свое имя
Фото: konkurent.ua
Полиция устанавливает личность захватчика автобуса в Луцке на Украине, он представился правоохранителям как Максим Плохой, заявил замглавы министерства внутренних дел Украины Антон Геращенко.
«Лицо, захватившее заложников, позвонило в 9.25 в полицию, представилось именем Максим Плохой. В сети интернет за авторством Максим Плохой есть книга «Философия преступника», описывающая пребывание автора в местах заключения и его взгляды на жизнь», — передает РИА «Новости» слова Геращенко.
В социальных сетях действителько есть аккаунты с такими именами.
Так, на канале «Максим Плохой» в одной из соцсетей есть лишь два видео. Первое опубликовано неделю назад и называется «Антисистема», второе опубликовано во вторник. На нем мужчина в берете и с автоматом.
«С днем антисистемы, не обманывайте себя, празднуйте правду», — говорит мужчина. Похожие заявления опубликованы в других одноименных аккаунтах в соцсетях.
Напомним, ранее во вторник в полиции области сообщили, что мужчина захватил автобус в Луцке на Украине, взяв пассажиров в заложники.
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Комментарии
Происшествия , В мире , Криминал , Антон Геращенко , РИА Новости , Луцк
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