Захватчик автобуса в Луцке назвал свое имя

Полиция устанавливает личность захватчика автобуса в Луцке на Украине , он представился правоохранителям как Максим Плохой, заявил замглавы министерства внутренних дел Украины Антон Геращенко

«Лицо, захватившее заложников, позвонило в 9.25 в полицию, представилось именем Максим Плохой. В сети интернет за авторством Максим Плохой есть книга «Философия преступника», описывающая пребывание автора в местах заключения и его взгляды на жизнь», — передает РИА «Новости» слова Геращенко.

В социальных сетях действителько есть аккаунты с такими именами.

Так, на канале «Максим Плохой» в одной из соцсетей есть лишь два видео. Первое опубликовано неделю назад и называется «Антисистема», второе опубликовано во вторник. На нем мужчина в берете и с автоматом.

«С днем антисистемы, не обманывайте себя, празднуйте правду», — говорит мужчина. Похожие заявления опубликованы в других одноименных аккаунтах в соцсетях.

Напомним, ранее во вторник в полиции области сообщили, что мужчина захватил автобус в Луцке на Украине, взяв пассажиров в заложники.