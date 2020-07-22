Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Игры
Еще

Аваков назвал хорошим фильм, о котором говорил захвативший заложников

News.ruиещё 158
23 минуты назад
Комментарии
Глава МВД Украины Арсен Аваков прокомментировал захват заложников в Луцке, реакцию украинского президента Владимира Зеленского, а также фильм, который упомянул захвативший заложников.
Хочу поблагодарить президента, который принял решение, которое привело к тому, что люди живы и террорист в наручниках. Фильм, о котором говорит этот человек, хороший. И не надо устраивать такой кошмар на всю страну. Фильм можно посмотреть и без того, — привели комментарий главы украинского МВД в РИА Новости.
Отмечается, что Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело по статье «теракт», а полиция возбудила уголовное дело по статье «захват заложников».
Злоумышленник захватил автобус с 20 заложниками с утра 22 июля 2020 года. Он позвонил сам в полицию и представился как Максим Плохой. Как сообщил замглавы МВД Украины Антон Геращенко, было установлено, что это не настоящее имя мужчины. Выяснилось, что заложников захватил Максим Кривош, родом из России, дважды судимый за тяжкие преступления.
Он позвонил в полицию и сообщил, что вооружён и имеет при себе взрывные устройства. С мужчиной вели переговоры, в ходе которых удалось выяснить его требования для освобождения заложников.
Как писал NEWS.ru ранее, злоумышленник потребовал записать видео с признанием, на котором первые лица Украины называют себя «террористами в законе». В список тех, кто должен был записать видео, попали: глава МВД Арсен Аваков, экс-президент Украины Пётр Порошенко, донецкий олигарх Ринат Ахметов и другие. Кроме того, захвативший заложников выдвинул отдельные требования для президента Украины Владимира Зеленского. Согласно требованиям, Зеленский должен был сказать на видео «Фильм „Земляне“ 2005 года смотреть всем». Украинский лидер выполнил требование.
Комментарии
Происшествия,В мире,Видео,Антон Геращенко,Владимир Зеленский,Ринат Ахметов,Арсен Аваков,Петр Порошенко,СБУ,МВД,РИА Новости,Луцк,Украина
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиВидеоФото
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьи
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖ
Игры
Новости
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители
Гороскопы
Гороскопы
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress