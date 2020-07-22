Как писал NEWS.ru ранее, злоумышленник потребовал записать видео с признанием, на котором первые лица Украины называют себя «террористами в законе». В список тех, кто должен был записать видео, попали: глава МВД Арсен Аваков, экс-президент Украины Пётр Порошенко
, донецкий олигарх Ринат Ахметов
и другие. Кроме того, захвативший заложников выдвинул отдельные требования для президента Украины Владимира Зеленского. Согласно требованиям, Зеленский должен был сказать на видео «Фильм „Земляне“ 2005 года смотреть всем». Украинский лидер выполнил требование.