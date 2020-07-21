По данным издания, проверка в отношении начальника главного военного следственного управления комитета была начата 2 июля, ее санкционировал лично председатель СКР Александр Бастрыкин

Следователи по особо важным делам центрального аппарата комитета уже опросили бывшего начальника главного управления по работе с личным составом вооруженных сил Минобороны и ЦСКА Михаила Барышева , который в своей явке с повинной обвинил Сорочкина в вымогательстве у него взяток, лейтенанта Максима Лабунцова, самого Александра Сорочкина с дочерью и еще около десяти человек, отмечает газета.

Барышев утверждает, что из средств фонда поддержки ЦСКА был вынужден оказывать различные услуги военному следствию, в частности оплачивал тренировки в престижном фитнес-центре дочери Александра Сорочкина Марии.

При этом источники издания заявили, что сам Александр Сорочкин во время опроса вымогательство и получение денег или услуг от начальника ЦСКА не признал. Однако по итогам проверки генерал-полковник может стать фигурантом уголовного дела.

«Рамблер» писал, что ранее бывший мэр двух муниципальных образований Сахалина Сергей Гейченко был приговорен судом к 10 годам колонии по делу о взятке и хранении наркотиков.