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Уволенного Путиным генерала решили проверить 

Алиса Селезнёва 12 минут назад
Доследственная проверка проводится в отношении бывшего зампреда СКР генерал-полковника Александра Сорочкина, уволенного по собственному желанию президентом России. Об этом пишет «Коммерсант».
По данным издания, проверка в отношении начальника главного военного следственного управления комитета была начата 2 июля, ее санкционировал лично председатель СКР Александр Бастрыкин.
Следователи по особо важным делам центрального аппарата комитета уже опросили бывшего начальника главного управления по работе с личным составом вооруженных сил Минобороны и ЦСКА Михаила Барышева, который в своей явке с повинной обвинил Сорочкина в вымогательстве у него взяток, лейтенанта Максима Лабунцова, самого Александра Сорочкина с дочерью и еще около десяти человек, отмечает газета.
Барышев утверждает, что из средств фонда поддержки ЦСКА был вынужден оказывать различные услуги военному следствию, в частности оплачивал тренировки в престижном фитнес-центре дочери Александра Сорочкина Марии.
При этом источники издания заявили, что сам Александр Сорочкин во время опроса вымогательство и получение денег или услуг от начальника ЦСКА не признал. Однако по итогам проверки генерал-полковник может стать фигурантом уголовного дела.
«Рамблер» писал, что ранее бывший мэр двух муниципальных образований Сахалина Сергей Гейченко был приговорен судом к 10 годам колонии по делу о взятке и хранении наркотиков.
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Происшествия , Видео , Михаил Барышев , Александр Бастрыкин , Александр Сорочкин , Министерство обороны , СКР
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