Россиянка сбежала из «Дома-2» и пожаловалась на насилие 

Россиянка, которая прошла кастинг и стала участницей реалити-шоу «Дом-2», пожаловалась на насилие на проекте. Как сообщает Znak.com, жительница Челябинска смогла сбежать с территории шоу не без сопротивления.

Владимиру Бурматову. 23-летняя Ирина Наумова рассказала, что ее силой удерживали на проекте, а при попытке уйти — избили. Она уточнила, что обратилась в полицию, где написала заявление с требованием открыть уголовное дело, но получила отказ. После этого Наумова пришла к депутату Госдумы

По словам Наумовой, ей не разрешали покидать место съемок. «Я чувствовала себя в клетке и в западне. Не знала, как мне поступать», — цитирует ее пресс-служба депутата.

Она сообщила, что в один день ее заперли на ночь с другим участником проекта. Напуганная Наумова выломала окно и вылезла из здания, после чего вызвала такси. На улице девушку задержали восемь сотрудников, которые «порвали куртку, толкали и таскали ее за волосы».

«Это физическое насилие, оно ни в какой мере не должно быть применимо», — подчеркнула бывшая участница шоу. По словам девушки, ее отпустили только когда поняли, что она вызвала полицию. Бурматов сообщил, что обратился в прокуратуру с целью добиться возбуждения уголовного дела.

Ранее звезда шоу «Битва экстрасенсов» и «Дом-2» Никита Турчин сообщил, что был жестоко избит в Москве. По его словам, в столичной клиники его состояние оценивают как средней тяжести.