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В Петербурге проходят обыски в доме «Сайентологической церкви» 

ТАСС 1 час назад
Обыски проходят в доме сайентологов в Санкт-Петербурге
Фото: depositphotos.com
Сотрудники правоохранительных органов проводят обыск в многоквартирном жилом коттедже в Санкт-Петербурге в рамках уголовного дела против компании "Союз долевого строительства", подконтрольной "Сайентологической церкви Санкт-Петербурга". Там также обнаружили активных членов культа, сообщил ТАСС во вторник источник в силовых структурах.
"Проводящиеся в данный момент обыски связаны с уголовным делом по "Союзу долевого строительства", в данном коттедже обнаружены документы, относящиеся к деятельности этой компании, а также большое количество экстремистской литературы по сайентологии", — сказал собеседник агентства.
Земельный участок в поселке Старо-Паново в Санкт-Петербурге, на котором находится многоквартирный коттедж, подходит для индивидуального жилого строительства, а постройка многоквартирного жилого дома на нем запрещена. По данным собеседника агентства, семьи, проживающие в квартирах дома, не имеют регистрации и правоустанавливающих документов, а также являются активными членами "Сайентологической церкви Санкт-Петербурга".
Строительством коттеджа площадью 1,2 тыс. кв. м занималось Потребительское общество развития производства "Свой дом", ликвидированное в 2015 году. Компания подчинялась "Сайентологической церкви Санкт-Петербурга", ее учредителем являлся активный адепт сайентологического культа Ярослав Ювакаев, который также был соучредителем "Союза долевого строительства", добавил источник ТАСС. Организация занималась строительством жилых комплексов "Румболово-сити" и "Молодежный квартал" на территории Ленинградской области, но не завершила работы. В отношении руководителей компании возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.
Сайентология — религиозно-философское течение, основанное в США в начале 1950-х годов писателем-фантастом Лафайетом Рональдом Хаббардом. В России часть сайентологических материалов признали экстремистской и занесли в соответствующий федеральный список. Их производство и хранение в целях массового распространения на территории РФ является незаконным.
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Происшествия , Рональд Хаббард , МВД , ИТАР-ТАСС , Санкт-Петербург
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