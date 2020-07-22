Немецкие журналисты, проанализировав ситуацию с захватом заложников в Луцке на Украине , пришли к выводу, что действия президента Владимира Зеленского могут спровоцировать волну терактов в стране, сообщает РИА Новости. Речь идет о том, что глава государства пошел на поводу у злоумышленника и выполнил его требование.

Накануне, как сообщал «Рамблер», в украинском Луцке вооруженный местный житель захватил автобус с пассажирами. Он заявил, что заминировал транспортное средство, а также заложил еще одно взрывное устройство в людном месте города, которое сдетонирует, если правоохранители пойдут на штурм.

Террорист в переговорах уточнил, что он не доволен системой, сложившейся в стране. Злоумышленник потребовал, чтобы Владимир Зеленский записал видеообращение, в котором призвал бы всех жителей страны посмотреть фильм "Земляне" о жестоком обращении с животными. Президент выполнил требование террориста, однако после того, как заложники были освобождены, удалил пост с роликом со своей страницы в Facebook.

Журналисты немецкого издания Klamm.de, проанализировав произошедшие события, отметили, что действия Зеленского, выполнившего требование террориста, могут спровоцировать «подражателей» злоумышленника, которые наблюдали за ситуацией со стороны.

Примечательно, что несколько центральных немецких изданий, таких как Spiegel, Die Welt и BILD, в статьях о событиях в Луцке не упоминают о том, что президент пошел на поводу у злоумышленника, ограничившись упоминанием об участии главы государства в переговорах с ним.