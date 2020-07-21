Россиянин выстрелил из ружья в голову соседке

Некоторое время назад у одного из жилых домов по улице Краева в селе Жариково 63-летний пенсионер в состоянии сильного алкогольного опьянения произвел несколько выстрелов из охотничьего ружья в воздух в направлении соседнего участка, ранил в голову 45-летнюю женщину и скрылся. Потерпевшая была госпитализирована.
Также там сообщили о проведении проверки по факту произошедшего и решении вопроса о возбуждении уголовного дела по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением оружия». Данная, 111-я, статья Уголовного кодекса (УК), как сообщал «Рамблер», предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на 10 лет.