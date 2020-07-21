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Россиянин выстрелил из ружья в голову соседке

Артём Кульша
1 час назад
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Пенсионер выстрелил из ружья в соседку. Об этом сообщает пресс-служба управления Министерства внутренних дел (МВД) России по Приморскому краю.
Россиянин выстрелил из ружья в голову соседке
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Некоторое время назад у одного из жилых домов по улице Краева в селе Жариково 63-летний пенсионер в состоянии сильного алкогольного опьянения произвел несколько выстрелов из охотничьего ружья в воздух в направлении соседнего участка, ранил в голову 45-летнюю женщину и скрылся. Потерпевшая была госпитализирована.
Некоторое время спустя сообщение об инциденте поступило в дежурную часть отдела МВД по Пограничному району Приморского края. В тот же день сотрудники полиции задержали мужчину и доставили в отдел внутренних дел.
«В ходе разбирательства установлено, что между соседями давно сложились неприязненные отношения в связи с имеющимся территориальным спором», — сообщили в МВД.
Также там сообщили о проведении проверки по факту произошедшего и решении вопроса о возбуждении уголовного дела по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением оружия». Данная, 111-я, статья Уголовного кодекса (УК), как сообщал «Рамблер», предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на 10 лет.
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Происшествия,МВД
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