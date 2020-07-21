Россиянин выстрелил из ружья в голову соседке

Некоторое время назад у одного из жилых домов по улице Краева в селе Жариково 63-летний пенсионер в состоянии сильного алкогольного опьянения произвел несколько выстрелов из охотничьего ружья в воздух в направлении соседнего участка, ранил в голову 45-летнюю женщину и скрылся. Потерпевшая была госпитализирована.