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На встрече роуп-джамперов погиб россиянин 

Lenta.ru 1 час назад
На встрече роуп-джамперов погиб россиянин
Фото: РИА Новости
Один человек погиб и еще двое получили тяжелые ранения после падения с 45-метровой скалы на встрече роуп-джамперов в Приморье. Об этом сообщается в Instagram администрации Хасанского района.
Отмечается, что участники неофициального объединения экстремалов «ДропРоуп» праздновали восьмилетие клуба на мысе Парящей Черепахи на полуострове Брюсса. Там собралось около 200 человек, устроивших праздник с музыкой и алкоголем.
Высота отвесной скалы там составляет 45-50 метров. Спуститься по ней можно лишь с помощью альпинистского снаряжения. Ночью с обрыва упало три человека, для одного из них падение оказалось смертельным.
«О трагедии стало известно лишь утром, когда кто-то из участников вечеринки увидел с высоты обрыва распростертое на каменном берегу бухты тело. О происшествии сразу сообщили в полицию», — говорится в публикации.
Сейчас полиция устанавливает причины трагедии. Однако, по версии администрации Хасанского района, к ней привели беспечность и несоблюдение техники безопасности.
Ранее сообщалось, что турист из Красноярска утонул в Крыму на глазах у друга и дочери. Он отправился купаться в бухту вечером, однако не вернулся и поздно ночью. Впоследствии спасатели обнаружили его тело под скалой на береговой линии.
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