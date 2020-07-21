На встрече роуп-джамперов погиб россиянин 

Один человек погиб и еще двое получили тяжелые ранения после падения с 45-метровой скалы на встрече роуп-джамперов в Приморье. Об этом сообщается в Instagram администрации Хасанского района.

Отмечается, что участники неофициального объединения экстремалов «ДропРоуп» праздновали восьмилетие клуба на мысе Парящей Черепахи на полуострове Брюсса. Там собралось около 200 человек, устроивших праздник с музыкой и алкоголем.

Высота отвесной скалы там составляет 45-50 метров. Спуститься по ней можно лишь с помощью альпинистского снаряжения. Ночью с обрыва упало три человека, для одного из них падение оказалось смертельным.

«О трагедии стало известно лишь утром, когда кто-то из участников вечеринки увидел с высоты обрыва распростертое на каменном берегу бухты тело. О происшествии сразу сообщили в полицию», — говорится в публикации.

Сейчас полиция устанавливает причины трагедии. Однако, по версии администрации Хасанского района, к ней привели беспечность и несоблюдение техники безопасности.

Ранее сообщалось, что турист из Красноярска утонул в Крыму на глазах у друга и дочери. Он отправился купаться в бухту вечером, однако не вернулся и поздно ночью. Впоследствии спасатели обнаружили его тело под скалой на береговой линии.