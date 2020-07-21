В Челябинской области на город Златоуст обрушился сильнейший град. Фото и видео градин размером со сливу появились в социальных сетях. Стихия разбушевалась внезапно — ураган и град пришли на смену тридцатиградусной жаре. Фермеры и дачники не успели спасти свой урожай. Грядки с растениями в считанные минуты превратились в ледяные сугробы. Автовладельцы также считают убытки — на припаркованных под открытым небом машинах сильные вмятины от огромных вмятин. А в другом городе Челябинской области, Миассе, ураган принес с собой сильнейший ливень. На многих улицах Миасса было настоящее наводнение.
Появилось видео сильнейшего града в Златоусте
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