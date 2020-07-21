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Нападение пассажира на кондуктора попало на видео 

Вадим Дроздов 47 минут назад
В Новокузнецке в одном из трамваев произошло нападение пьяного пассажира на девушку-кондуктора. Мужчина попытался схватить кондуктора за интересное место. Как позже сообщили очевидцы, предварительно пьяному пассажиру было сделано замечание за его нетрезвое состояние. Но девушка не дала себя в обиду и принялась приводить хулигана в чувства. Кондуктор поколотила пьяницу и позже другие пассажиры бросились ей на помощь. Агрессору удалось выбежать из трамвая и скрыться. Но спустя несколько часов его задержали сотрудники полиции. Нарушителем оказался безработный гражданин, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности. Девушке же поставлен предварительный диагноз — удар грудной клетки.
Происшествия , Видео , Новокузнецк
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