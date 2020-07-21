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Известный телеведущий обвинен в изнасиловании 

Алиса Селезнёва и ещё 2 8 минут назад
Популярного ведущего обвинили в изнасиловании
Фото: Reuters
Против бывшего ведущего телеканала Fox News Эда Генри, уволенного после заявлений о домогательствах с его стороны, подан иск об изнасиловании. Об этом сообщает CNN.
По данным издания, в суд обратились Дженифер Экхарт (Jennifer Eckhart), работавшая ранее продюсером на Fox News, и журналистка Кэти Аре (Cathy Areu).
По словам Экхарт, она вынуждена была принимать ухаживания Эда Генри и заниматься с ним сексом, так как боялась, что, отказавшись, разрушит свою карьеру. При этом в 2017 году ведущий пригласил ее в отель, чтобы обсудить рабочие вопросы, надел на нее наручники в номере и изнасиловал, несмотря на то, что она просила его этого не делать.
В свою очередь Кэти Аре заявила, что несколько раз получала от Эда Генри непристойные предложения и обещания поспособствовать ее карьере, если она согласится.
«Движение Me Too помогло пролить свет на истории о несправедливости. Все те, кто пострадал, заслуживают того, чтобы быть услышанными. Однако это не одна из таких историй», — прокомментировала обвинения адвокат бывшего телеведущего Катрин Фоти (Catherine Foti).
Как сообщал «Рамблер», ранее американский продюсер Харви Вайнштейна был обвинен в многочисленных сексуальных домогательствах к актрисам и сотрудницам своей компании Miramax, а также нескольких изнасилованиях. 11 марта Вайнштейн был приговорен судом к 23 годам тюрьмы.
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Происшествия , В мире , Харви Вайнштейн , Fox News
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