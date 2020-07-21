Популярного ведущего обвинили в изнасиловании

Против бывшего ведущего телеканала Fox News Эда Генри, уволенного после заявлений о домогательствах с его стороны, подан иск об изнасиловании. Об этом сообщает CNN.

По данным издания, в суд обратились Дженифер Экхарт (Jennifer Eckhart), работавшая ранее продюсером на Fox News, и журналистка Кэти Аре (Cathy Areu).

По словам Экхарт, она вынуждена была принимать ухаживания Эда Генри и заниматься с ним сексом, так как боялась, что, отказавшись, разрушит свою карьеру. При этом в 2017 году ведущий пригласил ее в отель, чтобы обсудить рабочие вопросы, надел на нее наручники в номере и изнасиловал, несмотря на то, что она просила его этого не делать.

В свою очередь Кэти Аре заявила, что несколько раз получала от Эда Генри непристойные предложения и обещания поспособствовать ее карьере, если она согласится.

«Движение Me Too помогло пролить свет на истории о несправедливости. Все те, кто пострадал, заслуживают того, чтобы быть услышанными. Однако это не одна из таких историй», — прокомментировала обвинения адвокат бывшего телеведущего Катрин Фоти (Catherine Foti).