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В Китае две женщины четыре дня провели в застрявшем лифте

Российская Газета
27 минут назад
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Четыре дня и три ночи провели в застрявшем лифте в своем доме 84-летняя женщина и ее 62-летняя дочь, сообщает китайское издание Shanghailist.
Женщины четыре дня провели в застрявшем лифте
Фото: ТАССТАСС
Инцидент случился в городе Сиань. Мать и дочь застряли в лифте, и, как оказалось, в кабине не было кнопки экстренного вызова. Они также не могли позвонить, поскольку не взяли с собой телефоны. Звать на помощь тоже было некого - все остальные жильцы дома уехали на несколько дней за город.
Попавшим в ловушку женщинам удалось найти железный пруток и немного раздвинуть двери, чтобы дать доступ воздуху. Однако проблему отсутствия питья они были вынуждены решать единственным доступным им способом - пить собственную мочу.
На четвертый день младшей из женщин все же удалось каким-то образом раздвинуть двери и выбраться из ловушки, чтобы позвать на помощь. Почему это не получилось сделать раньше, СМИ не уточняет. Мать и дочь госпитализированы. По информации врачей, пожилая женщина была в очень плохом состоянии из-за истощения и обезвоживания.
Также медики отметили, что в экстренных ситуациях допустимо пить мочу, чтобы поддерживать жизнедеятельность организма.
После выписки из больницы мать и дочь первым делом озаботились установкой в лифте аварийной кнопки.
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