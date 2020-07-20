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Российской пенсионерке отказали в медпомощи 

Lenta.ru 49 минут назад
Российской пенсионерке отказали в медпомощи
Фото: РИА Новости
Российской пенсионерке из Пскова отказали оказании первой медицинской помощи. С таким утверждением выступила дочь женщины, ее заявление опубликовано на сайте губернатор60.рф.
По ее словам, 13 июля около 18:00 ее мать упала на улице, разбила лицо и сломала руку. За помощью она обратилась в поликлинику, которая находится неподалеку. Как уверяет автор заявления, оказать медпомощь пенсионерке отказались.
Она отметила, что сотрудник регистратуры также решила не вызвать бригаду скорой помощи, а вместо этого посоветовала пенсионерке пойти в травмпункт. Однако он оказался закрыт, женщина направилась домой и стала ждать дочь.
Как рассказывает дочь пенсионерки, 40 лет жизни ее мать отдала медицине, работала медсестрой и теперь столкнулась с «таким возмутительным пренебрежением своими профессиональными обязанностями».
В мае жительнице Мурманска врачи травмпункта отказали в медпомощи. Женщина обратилась к медикам ночью из-за сильной боли в ноге, которую ей планировали оперировать. Когда мурманчанка с болью в ноге попросила медика помочь ей, та заявила, что занята. Также ей заявили, что она пьющая, если не помнит, при каких обстоятельствах у нее заболела нога.
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