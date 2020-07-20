У Фургала нашли связи, помешавшие его аресту

Следствию стало известно, что Фургал и его деловой партнёр Николай Мистрюков уже задерживались по подозрению в совершении убийства, однако были отпущены в виду отсутствия доказательств.

Однако, по данным СК, предприниматели оказывали серьёзное влияние на отдельных высокопоставленных сотрудников милиции, которые предупреждали их о предварительном следствии, что позволяло скрывать причастность к преступлениям.

Также ведомству стало известно, что данные об уголовном преследовании Фургала и Мистрюкова так и не были внесены в официальные базы учёта. Теперь Следственный комитет намерен изучить и дать правовую оценку всем обстоятельствам, связанным с расследованием убийства и сокрытием факта уголовного преследования предпринимателей в 2004 году.