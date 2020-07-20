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В Брянске инвалида ограбил приезжий из Иркутской области 

ИА Regnum 1 час назад
В Брянске приезжий ограбил инвалида
Фото: РИА Новости
Жителя Иркутской области задержали по подозрению в ограблении инвалида в Брянске. На глазах у хозяина квартиры он вынес компьютерный монитор, а затем продал его случайному прохожему, сообщили 20 июля в пресс-службе регионального УМВД.
В полицию обратился 55-летний житель Бежицкого района Брянска. Он рассказал, что в его незапертую квартиру вошёл незнакомец, отсоединил монитор от компьютера и ушёл с ним. В ходе оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении грабежа был задержан 56-летний житель Иркутской области. Он пояснил, что от общих знакомых знал о привычке инвалида оставлять входную дверь квартиры открытой и был уверен, что хозяин не сможет оказать сопротивление. Монитор он продал прохожему, а деньги потратил на спиртное.
Подозреваемый будет ждать решения суда в СИЗО. Ему грозит до семи лет лишения свободы.
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Происшествия , ФСИН , Брянск , Иркутская Область
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