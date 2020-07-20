По словам Навального, такое решение было принято после того, как суд обязал его самого, Любовь Соболь и ФБК выплатить почти 88 млн рублей по иску комбината питания, поставляющего еду в школы и детские сады Москвы.

«Со мной и с Соболь уже ничего не поделаешь. Сумма огромная, и я даже не вижу смысла ее собирать. Теперь вопрос: что делать с ФБК? (…) Нам дорого наше название, но как я много раз говорил: ФБК это не офис и не бумажка из минюста. ФБК — это люди», — заявил Навальный.

Он объявил, что будет открыто другое юридическое лицо и призвал всех, кто поддерживал фонд, продолжить помогать новой организации.

Как сообщал «Рамблер», ранее СК возбудил в отношении Навального уголовное дело по статье «Клевета» за то, что он назвал людей, снявшихся в ролике RT о голосовании по поправкам в Конституцию России, в том числе и ветерана Игната Артеменко, «продажными холуями, позором страны и людьми без совести». С политика была взята подписка о невыезде.