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Фургал назвал заказчиков своего дела 

Артём Кульша и ещё 3 27 минут назад
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал считает уголовное дело, возбужденное в его отношении, заказным. Об этом его адвокат Борис Кожемякин сообщил принадлежащему Григорию Березкину РБК.
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9 июля, как сообщал «Рамблер», Фургал был задержан по подозрению в организации убийств и покушений на убийство, этапирован в Москву и заключен под стражу. Сегодня Кожемякин рассказал, что Фургал считает, что инициаторами его ареста являются определенные должностные лица, а их мотивацией — желание сместить его с должности губернатора.
«Фургал очень аккуратно на эту тему высказался. Речь не идет о точных диагнозах», — отметил адвокат.
Также он подтвердил, что в 2000-е годы правоохранительные органы проверяли Фургла на причастность к организации убийств и покушений на убийство, но всякий раз следствие приостанавливалось по причине невозможности установить подозреваемого.
Кроме того, Кожемякин упомянул, что Фургал узнал о массовых акциях в свою поддержку, которые проходят в Хабаровске, из телеграммы от депутата Государственной думы Владимира Жириновского, и не одобряет их, потому что они недостаточно строго соответствуют законодательству.
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Происшествия , Видео , Криминал , Григорий Березкин , Владимир Жириновский , Сергей Фургал , Борис Кожемякин , Госдума , МВД , Хабаровский Край
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