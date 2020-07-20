9 июля, как сообщал «Рамблер», Фургал был задержан по подозрению в организации убийств и покушений на убийство, этапирован в Москву и заключен под стражу. Сегодня Кожемякин рассказал, что Фургал считает, что инициаторами его ареста являются определенные должностные лица, а их мотивацией — желание сместить его с должности губернатора.

«Фургал очень аккуратно на эту тему высказался. Речь не идет о точных диагнозах», — отметил адвокат.

Также он подтвердил, что в 2000-е годы правоохранительные органы проверяли Фургла на причастность к организации убийств и покушений на убийство, но всякий раз следствие приостанавливалось по причине невозможности установить подозреваемого.