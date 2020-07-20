Опубликовано видео застрявшей с детьми карусели в Нальчике 

Кабардино-Балкарии дети застряли на карусели и ждали помощи около 10 минут. В одном из парков города Нальчика в минувшее воскресенье посетители аттракциона повисли вниз головой. Очевидцы произошедшего опубликовали видео с места событий.

Карусель перевернула пассажиров, после чего зависла в таком положении. В результате чего люди на протяжении некоторого времени висели в ней вниз головой. Карусель пришлось перевести в ручной режим управления. Никто из посетителей не пострадал. По предварительным данным, причиной ЧП могли стать проблемы с электричеством.