Ангарский маньяк Михаил Попков , самый жестокий серийный убийца в истории России , признался в новых преступлениях. На счету Попкова уже 84 доказанных убийства — по их числу он почти вдвое обошел печально известного Андрея Чикатило . Теперь Ангарский маньяк рассказал следователям еще о двух женщинах, которых убил в середине 90-х годов. Он признается: написал явку с повинной потому, что просто захотел в отпуск — поездить по следственным экспериментам вне стен колонии для пожизненно осужденных. Корреспондент «Ленты.ру» Игорь Надеждин выяснил подробности новых преступлений Ангарского маньяка и лично встретился с ним в следственном изоляторе

«Между нами возник конфликт, и я убил ее»

Ангарске проходят следственные действия по новым явкам с повинной, написанным Михаилом Попковым — самым кровавым маньяком России. Он написал их уже в колонии, где отбывает два пожизненных срока — уникальное явление для России. Попкова этапировали в Иркутск — и сейчас он начал давать новые показания о совершенных им убийствах.

Ангарский маньяк одет в черную робу с белыми буквами «ПЗ» на груди — костюм пожизненно осужденных. Его руки спереди скованы наручниками, которые цепью прикреплены к руке конвоира — офицера ОМОН. Даже спустя два десятка лет после совершенных преступлений Попков помнит многие мелкие детали.

Говорит он сам, не дожидаясь вопросов: на его счету (и на счету следственной группы по его делам) это уже 85-я проверка показаний на местах преступлений. Сегодня он рассказывает о двух убийствах, про которые ранее не вспоминал. Оба совершены в середине 90-х годов. Попков признается, что здесь, на берегу залива реки Китой на окраине Ангарска, в холодное время года примерно в 1996-1998 году совершил убийство ранее незнакомой ему женщины.

Я подобрал ее на улице у гостиницы. Мы вместе покатались по городу, купили какой-то легкий алкоголь — скорее всего, вино — и приехали сюда. Выпили, затем вступили в половую связь, после чего между нами возник конфликт, и я убил ее. Тело волоком стащил вниз и бросил в воду

Михаил Попков, Ангарский маньяк

Попков помнит, что убивал жертву ударами по голове каким-то тяжелым предметом — либо топором, либо монтировкой, которую потом сбросил в воду. Возможно, орудием убийства служил баллонный ключ — но Ангарский маньяк в этом сомневается.

За прошедшие годы местность сильно поменялась: дорога, по которой тогда ехали Михаил Попков и его жертва, исчезла, другая оказалась перекрыта шлагбаумом, ключа от которого не нашлось, и нам пришлось идти несколько сот метров по берегу.

Но Попков уверенно узнает место. «Вот этот факел — он и в 90-е годы горел», — указывает Ангарский маньяк на высокую трубу метрах в ста от нас, на территории химзавода

Личность одной из убитых уже установлена: ее тело было найдено в конце 1996 года в канализационном коллекторе, расположенном в лесном массиве на территории автобазы Ангарска. О второй неизвестно ничего.

Кровавая охота

Михаил Попков сегодня — самый жестокий серийный убийца в истории России. Убивать он начал в 1992 году, а арестован был только в 2012-м. Причем последние известные эпизоды относятся к 2008 году. Но все знакомые с деятельностью Ангарского маньяка убеждены — он просто не говорит всей правды. Не бывает так, чтобы маньяк прекратил убивать.

По словам подполковника Евгения Карчевского, следователя по особо важным делам Следственного управления Следственного комитета России (СУ СКР) по Иркутской области , на сегодняшний день установлена причастность Попкова к совершению 84 преступлений. При этом в разных документах у Попкова значится разное число жертв.

— Кто их так считал — я не знаю, — говорит в беседе с «Лентой.ру» сам Ангарский маньяк. — Я в колонии каждый раз, когда открывается дверь в камеру, обязан произносить формулу — за что осужден — и в ней я говорю: «Убийство 77 человек». Но это цифра неправильная. В двух приговорах значится 78 женщин, а еще по нескольким преступлениям мое уголовное преследование было прекращено за истечением срока давности.

Но сколько еще на его совести убийств, точно сказать невозможно. На одном из допросов Попков сообщил, что выходил на охоту (так он сам называет свои действия) несколько раз в месяц

Работая в милиции, Ангарский маньяк вечерами таксовал: часто сажал в машину женщин, а потом в ходе разговора предлагал им выпить и вместе провести время. Если женщина на это соглашалась — она была обречена. Но те, кто отказывались, были в полной безопасности: Попков довозил их до дома и даже часто провожал до двери квартиры — чтобы ничего не случилось.

Он стал убивать после измены жены: однажды, вернувшись с суточного дежурства, Попков обнаружил в мусорном ведре два использованных презерватива. Впрочем, он сам говорит, что это — только одна из причин для его преступлений.

Это была только одна из причин, и не надо считать, что единственная. Женщина должна быть хранительницей очага и крепким тылом для своего мужчины. А далеко не все они такие — и это неправильно. Причин, конечно, было несколько, и измена моей супруги — только одна из них, причем не самая главная

Михаил Попков, Ангарский маньяк

«Попков ударил ее отверткой в голову»

Схема почти всех преступлений Попкова была одинаковая: он, таксуя, заводил разговор с женщиной, затем заезжал за легким спиртным, после чего они вместе выезжали в укромное место, где выпивали. Затем — половой акт, внезапная ссора и убийство. Во всяком случае так рассказывает сам Ангарский маньяк — но других свидетелей и не осталось.

Как отмечает Евгений Карчевский, Попков уверенно совершенствовался в убийствах, что отлично видно по материалам дела. На телах его первых жертв фиксировали следы от множественных ударов, которые зачастую не достигали результата, а в протоколах обнаружения тел были описаны явные признаки борьбы. Первое время серийный убийца даже не пытался прятать тела.

Но затем следы борьбы на телах жертв Попкова исчезли, он стал наносить все меньше ударов и прятать тела. А одно из последних расследованных убийств вообще уникально.

Попков так ударил женщину отверткой в голову, что первоначально причиной смерти назвали огнестрельное ранение. Одно слева в висок и два прямых в лоб. Только после эксгумации погибшей на костях черепа был обнаружен характерный для крестовой отвертки след. Но представьте себе силу удара — височная кость даже не раскололась

Евгений Карчевский, следователь по особо важным делам СУ СКР по Иркутской области, подполковник юстиции

В свои 56 лет Попков находится в отличной физической форме: к примеру, он с первого подхода подтягивается 50 раз.

— Он всю жизнь занимался спортом, особенно любил биатлон, — говорит Карчевский в беседе с «Лентой.ру». — Зимой десятки километров пробегал на лыжах, летом — проезжал на велосипеде. Не каждый мужчина его возраста (и даже моложе) может похвастаться таким телом.

Такая физическая форма позволяла Попкову легко скидывать тела жертв в коллектор, в воду, оттаскивать в сторону от мест преступлений. Как следует из материалов уже расследованных убийств, с каждым днем он тратил на преступления и на сокрытия их следов все меньше времени.

Часто ведь как бывало — я еду по делам, а она сама выскакивает на дорогу, чуть ли не под колеса. И сразу говорит — я с тобой покатаюсь, давай увеселительную программу. И заканчивалось это тем, что я к ней какую-то неприязнь начинал испытывать

Михаил Попков, Ангарский маньяк

Комплексная судебная психолого-сексолого-психиатрическая экспертиза признала Попкова полностью вменяемым, но выставила ему диагноз — гомицидомания. Это психическое расстройство, выражающееся в тяге к убийствам людей. Но сам Попков с выводом экспертов не согласен и отрицает любые расстройства.

Между тем все причастные к расследованию его уголовного дела утверждают: Ангарский маньяк считал себя чистильщиком, освобождавшим мир от падших женщин.

Мне не нравится то, как меня называют. Какой я маньяк? Я, конечно, не берусь трактовать, правильно это или неправильно, но я не хочу, чтобы меня так называли. Правда, мое мнение сейчас никакого значения не имеет

Михаил Попков, Ангарский маньяк

Попков не согласен с тем, что его осудили за убийства, сопряженные с изнасилованием: мол, изнасилований не было, а в связь с ним женщины вступали добровольно. Не исключено, что в отдельных эпизодах это действительно могло быть так: на фоне многих других мужчин 90-х годов Попков смотрелся очень выгодно — он был аккуратен, подтянут, вежлив, импозантен и водил всегда чистую машину.

«Он не помнит лиц своих жертв»

Все участники следственной группы хорошо помнят первый допрос Михаила Попкова после задержания. Он вошел в кабинет, где на стене висела карта с указанием мест его предполагаемых преступлений. Задержанный несколько секунд посмотрел на нее — и сразу стал говорить: мол, тут у вас неверно отмечено — я ее убил не слева от ЛЭП, а справа. И вот тут неправильно — не здесь это было, а метров на 500 ближе к водонапорной башне. И вот тут неправильно указали.

Это было в июне 2012 года. Но и сейчас, спустя десятки лет после преступлений, Попков хорошо помнит многие детали и достаточно точно указывает конкретные места.

Приведя следственную группу к месту убийства 1994 года, он в июле 2020 уверенно говорит: «Это не тот коллектор, тот был чуть дальше от дороги. А это какой-то новый». И действительно — выясняется, что уже после ареста Попкова все коммуникации переделали.

Попков, как и в прошлые разы, отлично помнит все детали, пожалуй, кроме имен и лиц своих жертв. Тут он часто теряется. Место указывает точно, способ указывает точно, даже в чем одета — указывает точно. А как кого зовут и как выглядели — не всегда может описать

Евгений Карчевский, следователь по особо важным делам СУ СКР по Иркутской области, подполковник юстиции

Но все поведение Ангарского маньяка во время всех следственных действий говорит об одном — он все помнит, но ни в чем искренне не раскаивается. «Я сделал, потому что я так считал, — и я прав», — рассуждает он. На деле же после двух пожизненных сроков Попков так и не понял, сколько горя принес людям — и родственникам жертв, и своим же родным.

У нескольких погибших от рук Попкова женщин остались дети, которые много дней провели в квартирах запертыми — поскольку их мамы выскочили «на минутку» и не вернулись. Только через несколько дней, когда родственники или соседи слышали плач, детей освобождали и кормили. Родные погибших до сих пор переживают те дни. А сам Попков боялся совсем другого.

Несколько дней после совершенного преступления я какое-то беспокойство испытывал. Да чего там беспокойство — нечего этого стесняться: я испытывал страх. Вдруг кто-то что-то увидел, вдруг я попаду под подозрение? Но проходило какое-то время, и это чувство сглаживалось. А потом происходило то, что происходило

Михаил Попков, Ангарский маньяк

По следам Ангарского маньяка

Попков начал убивать женщин в 1992 году — но до 1998 года, пока в одной из центральных газет не появилась статья про Ангарского маньяка, дела практически не расследовались. Сейчас все говорят об этом, как о большой трагедии. По мнению Андрея Бунева, руководителя СУ СКР по Иркутской области, в 90-е работа по делу Попкова строилась далеко не должным образом.

Работа велась просто непрофессионально. В каких-то делах всего по два-три листочка лежало. В Красноярском крае, где я работал и расследовал убийства с 1988 года, лица, подобные Попкову, тоже были — но их преступный путь удавалось пресечь максимум через полтора-два года. Редко-редко число жертв достигало десяти. А здесь — я объяснить этого не могу

Андрей Бунев, руководитель СУ СКР по Иркутской области, генерал-майор

Первым руководителем следственной группы стал государственный советник юстиции третьего класса Валерий Костарев — его до сих пор в Иркутске вспоминают с любовью и благодарностью. Именно он в 1998 году собрал все подозрительные дела. Их оказалось более двух сотен.

Похожие преступления были не только в Ангарске, но и в Иркутске, в Улан-Удэ, в Забайкалье. Дела были у разных следователей, они не были объединены в одно производство. Но то, что все преступления были совершены вокруг Ангарска, бросалось в глаза

Валерий Костарев, государственный советник юстиции третьего класса

Тогда Костарев и оперативники начали собирать материалы по крупицам. Разработали психологический портрет Ангарского маньяка и сам собой напросился вывод: с высокой степенью вероятности это сотрудник милиции. Несколько раз вблизи мест убийств находился человек на автомашине, которого не регистрировали ни сотрудники ГАИ , ни патрули.

Это могло означать — у подозреваемого есть удостоверение. Именно так в поле зрения следствия и попал тогда уже бывший младший лейтенант милиции Михаил Попков

В то же время удалось выделить и сохранить генетический материал с мест нескольких убийств: образцы совпали и начался поиск их хозяина.

Узнав об этом, Попков сдал анализ добровольно — но на следующий день пришел к адвокату (подробно про следствие по делу Ангарского маньяка «Лента.ру» рассказывала в отдельном материале).

Задержали Попкова в конце июня 2012 года во Владивостоке — оттуда он гонял машины на продажу. Он сразу же стал признаваться в расправах. В первом уголовном деле он признал 24 преступления, а затем, уже когда шел суд, написал явку с повинной еще на шестьдесят эпизодов.

Ангарский маньяк, находящийся за решеткой уже восемь лет, согласился рассказать «Ленте.ру» о том, как прошли его последние годы. Вот самые яркие выдержки из его монолога:

Мне повезло, что я попал в Мордовию, в Торбеевский централ. Там климат хороший, нет перепадов. И условия нормальные. Есть работа — шьем рабочую одежду. Когда пандемия началась — стали делать медицинские маски. Сокамерник у меня — земляк, Сергей Заливин, у нас и преступления схожие.

Я отработал десять месяцев в Торбеевском централе и просто захотел в отпуск — поэтому и написал явку с повинной. Знал, что этапируют в Иркутск. Так и вышло. Сейчас вот вспомнил два новых эпизода, про которые раньше не сообщал, — честно говоря, думал, что рассказал про них, но потом понял, что нет. Буду еще вспоминать, у меня есть еще о чем рассказать.

Каждый, кто со мной говорит, почему-то считает, что я буду с ним до конца искренним. Но никто не задумывается, что я отвечаю, как мне выгодно. Или как мне легче. Как мне удобнее. Есть какие-то правила, и я за рамки этих правил никогда не выйду. Сейчас я понимаю, что не обо всем раньше рассказал. Буду рассказывать. Но чужого мне не надо! Мне своего достаточно.

Я ведь в детстве читал мало — жизнь была тяжелая, книги достать сложно. И сейчас я наверстываю. Стараюсь книги подбирать на одну тему, но чтобы с разных сторон. Потому что на каждую историю надо смотреть с разных углов зрения. И очень много интересного для себя открываю, чего был лишен в детстве.

Мне очень нравится фраза Бонапарта Наполеона: «История — это басня, в которую люди договорились верить. Потому что историю пишут победители». А еще очень люблю слова Эдварда Радзинского : «Главный урок, который нам преподносит история, — это то, что не нужно извлекать никаких уроков из истории».

Машины я гонял из Владивостока, Уссурийска и Находки. Надо же было на что-то жить. А автомобили я люблю. В дороге хорошо, в дороге спокойно… Но в дороге разное бывало. Буду вспоминать.

От автора

По оперативным данным, на счету Михаила Попкова — более 100 убийств женщин. Он действовал в Иркутской области, республике Бурятия, Читинской области (ныне — Забайкальский край) и в Приморье: по маршруту, которым он гонял автомобили на перепродажу. Похожие преступления совершались и в Московской, и Липецкой областях — причем тогда, когда туда выезжал Ангарский маньяк. Но сам он на прямые вопросы не говорит ни «да», ни «нет». У него на все один универсальный ответ: «Буду вспоминать».

И хотя сам Попков вслед за французским императором утверждает, что историю пишут победители, — на самом деле сегодня его историю пишет следователь.

Мой вывод: Михаил Попков — тварь. Не дьявол во плоти, не ангел мщения, не санитар человеческого общества и не мститель.

Он просто тварь и душегуб.