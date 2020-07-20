9 июля, как сообщал «Рамблер», Фургал был задержан по подозрению в организации убийств и покушений на убийство, этапирован в Москву и заключен под стражу.

«По ходу разбирательств в рамках дела Фургала становится понятно, почему его (дело. — Прим. ред.) не возбудили ранее», — сообщил сегодня «Нешпорт».

По версии автора телеграм канала, этого не произошло, потому что Фургал лично и через свое окружение оказывал давление на органы следствия, в том числе, возможно, путем дачи взяток. Канал привел два примера странного ведения следствия — две опечатки в фамилии губернатора Хабаровского края.

Первая была допущена в 2004 году в тексте постановления о назначении медицинской судебной экспертизы по делу о покушении на убийство некого гражданина Сандалова, вторая — в 2008-м в тексте протокола судебного заседания по делу, потерпевшей стороной по которому проходила некая гражданка Сандалова.