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Следствие по делу Фургала оказалось «странным» 

Артём Кульша 45 минут назад
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал оказывал давление на органы следствия. Об этом сообщает телеграм-канал «Нешпорт».
Фургал сделал заявление в суде
9 июля, как сообщал «Рамблер», Фургал был задержан по подозрению в организации убийств и покушений на убийство, этапирован в Москву и заключен под стражу.
«По ходу разбирательств в рамках дела Фургала становится понятно, почему его (дело. — Прим. ред.) не возбудили ранее», — сообщил сегодня «Нешпорт».
По версии автора телеграм канала, этого не произошло, потому что Фургал лично и через свое окружение оказывал давление на органы следствия, в том числе, возможно, путем дачи взяток. Канал привел два примера странного ведения следствия — две опечатки в фамилии губернатора Хабаровского края.
Первая была допущена в 2004 году в тексте постановления о назначении медицинской судебной экспертизы по делу о покушении на убийство некого гражданина Сандалова, вторая — в 2008-м в тексте протокола судебного заседания по делу, потерпевшей стороной по которому проходила некая гражданка Сандалова.
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Происшествия , Видео , Криминал , Сергей Фургал , Хабаровский Край
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