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Сознавшийся в новых преступлениях ангарский маньяк попал на видео 

Алевтина Жаркова 34 минуты назад
Ангарский маньяк признался в убийстве еще двух женщин. Отбывающий наказание колонии особого режима для пожизненно осужденных Михаил Попков этапирован в СИЗО-1 города Иркутска в связи с тем, что написал явки с повинной. Маньяк сознался в еще двух преступлениях, совершенных в отношении женщин в период с 1995 по 1998 годы в городе Ангарске. При этом одна из жертв на протяжении 25 лет считалась пропавшей без вести.
Ранее следствие доказало причастность Попкова к совершению 81 убийства и трех покушений на убийство женщин. Маньяк орудовал на территории Иркутской области в период с 1992 по 2010 годы.
Происшествия , Видео , Криминал , Михаил Попков , ФСИН , Иркутск
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